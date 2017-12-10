У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО





В неділю, 14 жовтня в Рожищенському історико-краєзнавчому музеї відбулася презентація відразу двох виставок: "Ті, що бачили війну" та "Воїни. Історія українського війська", організованих з нагоди Дня захисника України, Дня утворення Української повстанської армії та Дня козацтва, - пише



Захід, на якому були присутні учасники АТО з сім’ями, представники влади та небайдужі рожищани, розпочала Наталія Патійчук – директор музею. Вона привітала гостей та запросила переглянути виставки.



Постери «Воїни. Історія українського війська», розроблені Українським інститутом національної пам’яті. На них зображені Українські воїни різних часів у відповідних одностроях. Це дає можливість ознайомитися з минулим і водночас зазирнути в очі нашим сучасникам, тим, що бачили війну, адже обидві виставки проходять в одній, оновленій та відремонтованій музейній кімнаті.



Також Наталія Патійчук зазначила, що ГО «Рожищенське районне об'єднання воїнів АТО» передає портрети бійців на постійне зберігання у наш музей та надала слово Аліні Кривов’язюк – секретарю громадської організації.



Аліна нагадала, що це вже друга виставка «Ті, що бачили війну», але цьогоріч вона поповнилася новими фотопортретами на яких зображені не лише чоловіки, а й дві чарівні дівчини-військові. Ще секретар об’єднання коротко ознайомила присутніх з бойовими біографіями бійців, зображених на світлинах та запросила присутніх до перегляду фільму «З нами правда, з нами сила, з нами Бог», автором і режисером якої є відомий волинський «айдарівець», голова Громадського формування «БУГ» Олександр Калюжний.



Це фільм про війну справжню, не романтизовану високими словами, чесний, правдивий, відкритий. Він знятий волинянами для волинян і про волинян… Про волинян, які знаходилися та знаходяться на лінії розмежування. Хлопці з екрану звертаються до своїх земляків, до своїх рідних, словами, що йдуть з душі.



У стрічці багато документальних кадрів про бійців 14-ї окремої механізованої бригади, 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, зведеного загону поліції, роти поліції «Світязь», 5-го батальйону Української добровольчої армії, зведеного прикордонного загону, 28-ї механізованої бригади та 51-ї окремої механізованої бригади.



Зокрема у фільмі зазначається, що на 1 млн осіб, у відсотковому співвідношенні, у війні на сході загинуло найбільше волинян, а за час зйомок і монтування фільму наша область втратила ще сім бійців.



У стрічці використані фрагменти музичних творів бійця-добровольця з Рожищенського району Миколи Габдулхакова.



На завершення заходу Інна Гайворонська, голова РДА, подякувала рожищенським захисникам за їх життєвий подвиг та закликала вшанувати загиблих хвилиною мовчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі з нагоди Дня захисника України, Дня утворення Української повстанської армії та Дня козацтва презентували дві виставки.В неділю, 14 жовтня в Рожищенському історико-краєзнавчому музеї відбулася презентація відразу двох виставок: "Ті, що бачили війну" та "Воїни. Історія українського війська", організованих з нагоди Дня захисника України, Дня утворення Української повстанської армії та Дня козацтва, - пише Район. Рожище Захід, на якому були присутні учасники АТО з сім’ями, представники влади та небайдужі рожищани, розпочала– директор музею. Вона привітала гостей та запросила переглянути виставки.Постери «Воїни. Історія українського війська», розроблені Українським інститутом національної пам’яті. На них зображені Українські воїни різних часів у відповідних одностроях. Це дає можливість ознайомитися з минулим і водночас зазирнути в очі нашим сучасникам, тим, що бачили війну, адже обидві виставки проходять в одній, оновленій та відремонтованій музейній кімнаті.Також Наталія Патійчук зазначила, що ГО «Рожищенське районне об'єднання воїнів АТО» передає портрети бійців на постійне зберігання у наш музей та надала слово– секретарю громадської організації.Аліна нагадала, що це вже друга виставка «Ті, що бачили війну», але цьогоріч вона поповнилася новими фотопортретами на яких зображені не лише чоловіки, а й дві чарівні дівчини-військові. Ще секретар об’єднання коротко ознайомила присутніх з бойовими біографіями бійців, зображених на світлинах та запросила присутніх до перегляду фільму «З нами правда, з нами сила, з нами Бог», автором і режисером якої є відомий волинський «айдарівець», голова Громадського формування «БУГ»Це фільм про війну справжню, не романтизовану високими словами, чесний, правдивий, відкритий. Він знятий волинянами для волинян і про волинян… Про волинян, які знаходилися та знаходяться на лінії розмежування. Хлопці з екрану звертаються до своїх земляків, до своїх рідних, словами, що йдуть з душі.У стрічці багато документальних кадрів про бійців 14-ї окремої механізованої бригади, 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, зведеного загону поліції, роти поліції «Світязь», 5-го батальйону Української добровольчої армії, зведеного прикордонного загону, 28-ї механізованої бригади та 51-ї окремої механізованої бригади.Зокрема у фільмі зазначається, що на 1 млн осіб, у відсотковому співвідношенні, у війні на сході загинуло найбільше волинян, а за час зйомок і монтування фільму наша область втратила ще сім бійців.У стрічці використані фрагменти музичних творів бійця-добровольця з Рожищенського районуНа завершення заходу, голова РДА, подякувала рожищенським захисникам за їх життєвий подвиг та закликала вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію