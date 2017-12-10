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У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО

У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У Рожищі з нагоди Дня захисника України, Дня утворення Української повстанської армії та Дня козацтва презентували дві виставки.

В неділю, 14 жовтня в Рожищенському історико-краєзнавчому музеї відбулася презентація відразу двох виставок: "Ті, що бачили війну" та "Воїни. Історія українського війська", організованих з нагоди Дня захисника України, Дня утворення Української повстанської армії та Дня козацтва, - пише Район. Рожище.

Захід, на якому були присутні учасники АТО з сім’ями, представники влади та небайдужі рожищани, розпочала Наталія Патійчук – директор музею. Вона привітала гостей та запросила переглянути виставки.

Постери «Воїни. Історія українського війська», розроблені Українським інститутом національної пам’яті. На них зображені Українські воїни різних часів у відповідних одностроях. Це дає можливість ознайомитися з минулим і водночас зазирнути в очі нашим сучасникам, тим, що бачили війну, адже обидві виставки проходять в одній, оновленій та відремонтованій музейній кімнаті.

Також Наталія Патійчук зазначила, що ГО «Рожищенське районне об'єднання воїнів АТО» передає портрети бійців на постійне зберігання у наш музей та надала слово Аліні Кривов’язюк – секретарю громадської організації.

Аліна нагадала, що це вже друга виставка «Ті, що бачили війну», але цьогоріч вона поповнилася новими фотопортретами на яких зображені не лише чоловіки, а й дві чарівні дівчини-військові. Ще секретар об’єднання коротко ознайомила присутніх з бойовими біографіями бійців, зображених на світлинах та запросила присутніх до перегляду фільму «З нами правда, з нами сила, з нами Бог», автором і режисером якої є відомий волинський «айдарівець», голова Громадського формування «БУГ» Олександр Калюжний.

Це фільм про війну справжню, не романтизовану високими словами, чесний, правдивий, відкритий. Він знятий волинянами для волинян і про волинян… Про волинян, які знаходилися та знаходяться на лінії розмежування. Хлопці з екрану звертаються до своїх земляків, до своїх рідних, словами, що йдуть з душі.

У стрічці багато документальних кадрів про бійців 14-ї окремої механізованої бригади, 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, зведеного загону поліції, роти поліції «Світязь», 5-го батальйону Української добровольчої армії, зведеного прикордонного загону, 28-ї механізованої бригади та 51-ї окремої механізованої бригади.

Зокрема у фільмі зазначається, що на 1 млн осіб, у відсотковому співвідношенні, у війні на сході загинуло найбільше волинян, а за час зйомок і монтування фільму наша область втратила ще сім бійців.

У стрічці використані фрагменти музичних творів бійця-добровольця з Рожищенського району Миколи Габдулхакова.

На завершення заходу Інна Гайворонська, голова РДА, подякувала рожищенським захисникам за їх життєвий подвиг та закликала вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО
У місті на Волині відкрили фотовиставку про захисників. ФОТО

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Теги: День захисника, Рожище, фото
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