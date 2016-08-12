На Волині затримали партію «лівих» телефонів на 700 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 11:13
На Волині викрили факт незаконного ввезення в Україну мобільних телефонів на суму 700 тис. доларів США.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Волинські правоохоронці викрили факт переміщення 13 жовтня невстановленими поки особами на митну територію України через пункт пропуску "Ягодин", під виглядом поштових відправлень, майже 3,5 тисячі мобільних телефонів загальною вартістю близько 700 тис. доларів США.
Головне управління ДФС у Волинській області розпочало кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати митних платежів у значних розмірах (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.
Наразі незаконно ввезені на митну територію України товари та транспортний засіб, яким їх перевозили, вилучили.
Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Волинські правоохоронці викрили факт переміщення 13 жовтня невстановленими поки особами на митну територію України через пункт пропуску "Ягодин", під виглядом поштових відправлень, майже 3,5 тисячі мобільних телефонів загальною вартістю близько 700 тис. доларів США.
Головне управління ДФС у Волинській області розпочало кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати митних платежів у значних розмірах (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.
Наразі незаконно ввезені на митну територію України товари та транспортний засіб, яким їх перевозили, вилучили.
Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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