У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Вулицю заклали в 60-х роках минулого століття.



Відтоді там не було асфальтного покриття. А жителі півстоліття добивалися грошей на ремонт дороги.



Детальніше - у сюжеті.





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