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У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО

У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО
У Ківерцях почали ремонтувати вулицю Космонавтів.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Вулицю заклали в 60-х роках минулого століття.

Відтоді там не було асфальтного покриття. А жителі півстоліття добивалися грошей на ремонт дороги.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: дорога, ремонт, благоустрій, Ківерці
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