У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
У Ківерцях почали ремонтувати вулицю Космонавтів.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Вулицю заклали в 60-х роках минулого століття.
Відтоді там не було асфальтного покриття. А жителі півстоліття добивалися грошей на ремонт дороги.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Вулицю заклали в 60-х роках минулого століття.
Відтоді там не було асфальтного покриття. А жителі півстоліття добивалися грошей на ремонт дороги.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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