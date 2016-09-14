У селі на Волині горів хлів
Сьогодні, 09:41
На Волині пожежники не дали вогню перекинутися на житлове приміщення.
Так, у селі Гектари Горохівського району в домогосподарстві 31-річної місцевої жительки горів хлів. Рятувальники знешкодили полум’я. На щастя, ніхто не постраждав, - пише газета Волинь-нова.
А близько 4-ої години ранку в селі Мирків того ж району теж виникла пожежа. Будівля в господарстві 57-річної господині знаходилася в аварійному стані.
Ймовірною причиною першої пожежі рятівники називають необережне поводження з вогнем невідомою особою.
А ось неподалік Ржищева загорілося торфовище. Пожежу на 0,35 га рятівники ліквідували оперативно.
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Так, у селі Гектари Горохівського району в домогосподарстві 31-річної місцевої жительки горів хлів. Рятувальники знешкодили полум’я. На щастя, ніхто не постраждав, - пише газета Волинь-нова.
А близько 4-ої години ранку в селі Мирків того ж району теж виникла пожежа. Будівля в господарстві 57-річної господині знаходилася в аварійному стані.
Ймовірною причиною першої пожежі рятівники називають необережне поводження з вогнем невідомою особою.
А ось неподалік Ржищева загорілося торфовище. Пожежу на 0,35 га рятівники ліквідували оперативно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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