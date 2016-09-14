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У селі на Волині горів хлів

У селі на Волині горів хлів
На Волині пожежники не дали вогню перекинутися на житлове приміщення.

Так, у селі Гектари Горохівського району в домогосподарстві 31-річної місцевої жительки горів хлів. Рятувальники знешкодили полум’я. На щастя, ніхто не постраждав, - пише газета Волинь-нова.

А близько 4-ої години ранку в селі Мирків того ж району теж виникла пожежа. Будівля в господарстві 57-річної господині знаходилася в аварійному стані.

Ймовірною причиною першої пожежі рятівники називають необережне поводження з вогнем невідомою особою.

А ось неподалік Ржищева загорілося торфовище. Пожежу на 0,35 га рятівники ліквідували оперативно.

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Теги: пожежа, хлів
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