У селі на Волині горів хлів





Так, у селі Гектари Горохівського району в домогосподарстві 31-річної місцевої жительки горів хлів. Рятувальники знешкодили полум’я. На щастя, ніхто не постраждав, - пише газета



А близько 4-ої години ранку в селі Мирків того ж району теж виникла пожежа. Будівля в господарстві 57-річної господині знаходилася в аварійному стані.



Ймовірною причиною першої пожежі рятівники називають необережне поводження з вогнем невідомою особою.



А ось неподалік Ржищева загорілося торфовище. Пожежу на 0,35 га рятівники ліквідували оперативно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині пожежники не дали вогню перекинутися на житлове приміщення.Так, у селі Гектари Горохівського району в домогосподарстві 31-річної місцевої жительки горів хлів. Рятувальники знешкодили полум’я. На щастя, ніхто не постраждав, - пише газета Волинь-нова А близько 4-ої години ранку в селі Мирків того ж району теж виникла пожежа. Будівля в господарстві 57-річної господині знаходилася в аварійному стані.Ймовірною причиною першої пожежі рятівники називають необережне поводження з вогнем невідомою особою.А ось неподалік Ржищева загорілося торфовище. Пожежу на 0,35 га рятівники ліквідували оперативно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію