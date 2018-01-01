У кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єрні покази*

Прем’єрні фільми у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», наповнені різноманітними емоціями - відчуйте їх разом з нами.Обирайте найкращий фільм та гайда у кінотеатрі «Premier City».Події фільму охоплюють період з 1961 по 1969 роки. Відомство НАСА у Сполучених Штатах працює над програмою з висадки людини на Місяць. Провідний астронавт організації – Ніл Армстронг – усі свої сили поклав на те, аби ця подія могла відбутись. Армстронг не єдиний, кому довелося жертвувати чимось заради наближення історичної події.Події розростаються на Сході України у розпал бойових дій, що послідували після перемоги Революції Гідності. Фільм складається з 13 історій, які перетікають одна в одну. Сюжети режисер Сергій Лозниця брав з відеороликів на YouTube, які викладали очевидці та учасники подій. Зйомки закінчились лише за 6 тижнів до прем’єрного показу стрічки на Каннському кінофестивалі. Закордонні та українські критики зустріли картину схвальними відгуками. Стрічці присуджено приз за кращу режисеру у номінації «Особливий погляд».У центрі сюжету – стосунки закоханої пари. Кожний етап розвитку їхніх стосунків яскравий та чуттєвий. Але життя складається не завжди так, як цього очікуєш. І іноді увесь твій подальший шлях визначає випадкова подія. А деколи буває й так, що ця подія сталася задовго до твого народження.12-річний хлопчик на ім’я Луїс – напівсирота. Його виростив батько, який усе своє життя палко вірить в існування позаземних цивілізацій. Покладаючись на досвід тата, не сумнівається у цьому і Луїс. Через це директор школи, у якій навчається хлопчик, навіть задумав здати його у спецінтернат. Але відмовлятись від своїх переконань Луїс не планує, оскільки на власні очі побачив прибульців. Це троє милих створінь – Мог, Наг і Вабо. Вони невдало приземлилися поблизу будинку хлопчика. Аби повернутися додому їм потрібно знайти на Землі запчастини для ремонту своєї літаючої тарілки. Допомагатиме гостям планети у цьому саме Луїс.Пам’ятайте, що Вам не буде так добре у жодному кінотеатрі, як у «PREMIER CITY», що у ТРЦ «ПортCity».