Куди піти на вихідні у Луцьку: 19-21 жовтня

За вікном - жовтень, та він ще дає насолодитися легеньким теплом та сонечком.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей жовтневий вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Добра та наївна, позитивна та по-своєму примітивна, з кумедними прикидами та зачісками музика 80-х років добряче відбилась на людях, які росли в ті часи. Хоча приємно і те, що молодь, яка тільки народжувалась в ті роки, теж доволі непогано зараз "хаває" те музло :)Приходьте пригадувати або знайомитись із класикою 80-х! Тільки вибране!Подія:Тип заходу: виставкаМісце: ТРЦ «ПортCity»Початок: 10:00Що обіцяють: Поспішайте! Вперше у Луцьку виставка "РОСЛИНИ-ХИЖАКИ І МЕШКАНЦІ ДЖУНГЛІВ"! Якщо Ви хочете по-справжньому незабутніх вражень, відвідайте нашу унікальну виставку, де Ви відкриєте для себе новий, цікавий світ дивовижних рослин і тварин, повний таємниць, загадок і відкриттів. Порадуйте себе та свою дитину можливістю ближче познайомитися з плотоїдними рослинами, дізнатися про їх життя і полювання. Це не фантастика - Ви на свої очі побачите незвичайні, яскраві та захоплююче красиві рослини, які харчуються комахами і навіть дрібними гризунами та птахами! Крім цього, на виставці представлені гігантські павуки-птахоїди з усього світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві змії, незвичайні ящірки, цікаві жаби, комахи, молюски та багато інших експонатів! Щодня о 10.00, 15.00 та 18.00 найцікавіше - проводиться показове годування! Фото- і відеозйомка, спілкування з тваринами контактної групи, а також екскурсійний супровід - безкоштовно! На виставці Ви зможете придбати хижу рослину, яка Вам сподобається, - і зелений "монстрик" буде радувати Вас удома або стане прекрасним подарунком для Ваших близьких. Відволічіться від повсякденних турбот і пориньте у світ прекрасного! Ми впевнені, що дорослим і маленьким гостям сподобається тут, і Вам захочеться побувати у нас знову і знову. Чекаємо на Вас у ТРЦ "Порт-City" (вул. Сухомлинського, 1) з 18 жовтня по 21 листопада щодня з 10.00 до 21.00. Телефони для довідок: 096-4226389, 050-0210520.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Автори вистави не стали переносити дію у наші часи і у звичне для глядача середовище, хоча така спокуса існує, і залишили героїв там, де їх поселив драматург – у добрій старій Англії шістдесятих років минулого століття. Англії «Бітлз», чайних церемоній та хороших манер. Адже ретро, як відомо, не лише пробуджує у нашій душі солодкі, щемливі почуття ностальгії за втраченим минулим, а й спонукає до пошуків щасливих миттєвостей життя у днях нинішньому та завтрашньому.Подія:Тип заходу: художня виставкаМісце: арт-галерея «Луцьк»Початок: 14:30Що обіцяють: 19 жовтня о 14.30 год. в арт-галереї «Луцьк» (вул. Богдана Хмельницького, 1) відбудеться відкриття виставки «Малярство Михайла Юсип’юка».Організатором заходу виступає управління культури міської ради. Усі охочі зможуть ознайомитися з експозицією виставки з 19 по 29 жовтня 2012 року.Михайло Юсип’юк – член Національної спілки художників України, Лауреат 2 премії Всеукраїнського пленеру художників "Стрийська палітра" (м.Стрий, 2012р.). Роботи виконує здебільшого у реалістичній манері олійними фарбами.Подія:Тип заходу: презентаціяМісце: у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24).Початок: 12:00Що обіцяють: Лучан запрошують відвідати презентацію книги «Люди «сірої зони», яка відбудеться в облцентрі Волині 19 жовтня.«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії.Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.Захід відбудеться 19 жовтня о 12:00 у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24).Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Новий сезон - нова забава! Хоча, напевно, вірніше буде сказати - відносно нова.. :) Кілька років тому ми запускали у Кораблику проект "Вгадай Мелодію", який мав страшенну популярність і успіх. Тепер ми вирішили його відновити, але з новими фішками, ідеями та подачею.Незмінна креативна команда проекту - Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк. Вже в цю суботу можна буде оцінити першу серію гри "Меломан", яка розпочинається зараз у жовтні і матиме свій фінал у травні.Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.Запрошуємо!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Іван Котляревський, сценічна версія Ярослава Ілляшенка. Легенда-містерія на дві дії. У виставі бере участь спортивний клуб Козацьких бойових мистецтв "Герць".ГОЛОС - заслужений артист України Олександр Ярошенко.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: "Кораблик" завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі ми не будемо обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимемо до наших динаміків і ваших вух купу хітів від 60х років і до сьогодні.Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі ;)Вхід вільний!Подія:Місце: Луцький зоопаркПочаток: 12:00Що обіцяють: Луцький зоопарк запрошує на свято гарбуза.Майстер-класи, квест, частування, показові годівлі та частування гарбузовою кашею. І – теж як завжди – безліч нових сюрпризів від організаторів та учасників дійстваНегайно робіть позначки у календарі, аби не забути прийти у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії і три картини. Дія відбувається в хліві доброго і заможного Господаря. Свинка, Конячка, Півник, Песик і Корівка живуть своїм життям... та раптом виявляється, що дочка господарів Юля вагітна від Романа, сина пияка та гультіпаки Сусіда...Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Постановку цієї казки було здійснено дуже давно, ще коли Ваші тато і мама, як і Ви зараз, були маленькими. 28 грудня далекого уже 1986 року режисер Володимир Сурков зробив маленьким глядачам великий сюрприз, подарувавши до Новорічних Свят, хоч і не Новорічну, проте добру, повчальну, цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. В 2005 році народний артист України Олександр Якимчук поновив виставу, надавши їй другого життя. А написав її для Вас Олександр Хайт.Подія: "Бджілка"Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Це зворушлива історія про пригоди юного графа Жоржа і його названої сестри Бджілки. Як усі діти, вони бавилися, були щасливими, допитливими і безпечними. Тому незчулися, як потрапили в царство гномів і русалок-ундин... Пройшло сім років, Бджілка і Жорж виросли...Вистава для дітей з 4-ох років. Тривалість вистави - 1год.15 хв., з антрактом.Фільм:Жанр: драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 12:10, 16:40, 19:10, 21:40Про що фільм?Фільм розповідає про молоду пару і про любов, яка охоплює десятиліття і континенти - від нью-йоркських вулиць до іспанського села - і все це виявляється пов'язане єдиним подією.Фільм:Жанр: драма, біографія, історіяМісце: «Premier City»Початок: 11:30, 16:30, 19:00, 21:30Про що фільм?Сюжет зосереджений на Нілі Армстронгу в 1961-1969 роках і розповість справжню історію місії НАСА висадити людину на Місяць.Фільм:Жанр: мультфільм, фантастика, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 14:20, 18:15Про що фільм?У 12-річного Луїса немає друзів, а у його батька постійно не вистачає на нього часу. Той пристрасно захоплений уфологією і навіть не здогадується, що ті, кого він так жадає знайти, знаходяться прямо у нього перед носом. Луїс стає єдиним свідком аварійної посадки трьох дивакуватих інопланетян поруч з їхнім будинком. Трійця прибульців швидко знаходить спільну мову з хлопчиком. Вони ведуть себе як пустотливі підлітки, і мають до того ж абсолютно дивовижну здатність - перевтілюватися в будь-яку живу істоту. Луїс ще ніколи так не веселився, як поруч з ними. Але він швидко розуміє, що якщо дорослі дізнаються про його таємниці, нічим хорошим це не закінчиться. Тому він вирішує допомогти їм полагодити тарілку і полетіти разом з ними...Фільм:Жанр: драмаМісце: «Premier City»Початок: 14:10Про що фільм?Донбас, Східна Україна. Про цей регіон в 2014 році дізнався весь світ, і чує досі. Там завжди поруч йдуть відкриті збройні конфлікти та сепаратистські диверсії на мирних громадян. На Донбасі така тонка грань між війною і миром, між правдою і пропагандою, між ненавистю і любов'ю. Кожен глядач зможе хоч віддалено зануритися в цю страшну атмосферу, де так поруч ходять життя і смерть, де від комедії до драми один крок. І це історія не тільки про один регіон або одну країну - це оповідання про все у світі, який загруз у фальші. Це про кожного з нас.