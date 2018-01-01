Куди піти на вихідні у Луцьку: 19-21 жовтня
Сьогодні, 11:00
За вікном - жовтень, та він ще дає насолодитися легеньким теплом та сонечком.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей жовтневий вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 19 жовтня
Подія: Дискотівка 80-х
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Добра та наївна, позитивна та по-своєму примітивна, з кумедними прикидами та зачісками музика 80-х років добряче відбилась на людях, які росли в ті часи. Хоча приємно і те, що молодь, яка тільки народжувалась в ті роки, теж доволі непогано зараз "хаває" те музло :)
Приходьте пригадувати або знайомитись із класикою 80-х! Тільки вибране!
Подія: виставка «РОСЛИНИ-ХИЖАКИ І МЕШКАНЦІ ДЖУНГЛІВ»
Тип заходу: виставка
Місце: ТРЦ «ПортCity»
Початок: 10:00
Що обіцяють: Поспішайте! Вперше у Луцьку виставка "РОСЛИНИ-ХИЖАКИ І МЕШКАНЦІ ДЖУНГЛІВ"! Якщо Ви хочете по-справжньому незабутніх вражень, відвідайте нашу унікальну виставку, де Ви відкриєте для себе новий, цікавий світ дивовижних рослин і тварин, повний таємниць, загадок і відкриттів. Порадуйте себе та свою дитину можливістю ближче познайомитися з плотоїдними рослинами, дізнатися про їх життя і полювання. Це не фантастика - Ви на свої очі побачите незвичайні, яскраві та захоплююче красиві рослини, які харчуються комахами і навіть дрібними гризунами та птахами! Крім цього, на виставці представлені гігантські павуки-птахоїди з усього світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві змії, незвичайні ящірки, цікаві жаби, комахи, молюски та багато інших експонатів! Щодня о 10.00, 15.00 та 18.00 найцікавіше - проводиться показове годування! Фото- і відеозйомка, спілкування з тваринами контактної групи, а також екскурсійний супровід - безкоштовно! На виставці Ви зможете придбати хижу рослину, яка Вам сподобається, - і зелений "монстрик" буде радувати Вас удома або стане прекрасним подарунком для Ваших близьких. Відволічіться від повсякденних турбот і пориньте у світ прекрасного! Ми впевнені, що дорослим і маленьким гостям сподобається тут, і Вам захочеться побувати у нас знову і знову. Чекаємо на Вас у ТРЦ "Порт-City" (вул. Сухомлинського, 1) з 18 жовтня по 21 листопада щодня з 10.00 до 21.00. Телефони для довідок: 096-4226389, 050-0210520.
Подія: Нестерпні люди або Наречений з Єрусалиму
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Автори вистави не стали переносити дію у наші часи і у звичне для глядача середовище, хоча така спокуса існує, і залишили героїв там, де їх поселив драматург – у добрій старій Англії шістдесятих років минулого століття. Англії «Бітлз», чайних церемоній та хороших манер. Адже ретро, як відомо, не лише пробуджує у нашій душі солодкі, щемливі почуття ностальгії за втраченим минулим, а й спонукає до пошуків щасливих миттєвостей життя у днях нинішньому та завтрашньому.
Подія: Виставка Михайла Юсип'юка
Тип заходу: художня виставка
Місце: арт-галерея «Луцьк»
Початок: 14:30
Що обіцяють: 19 жовтня о 14.30 год. в арт-галереї «Луцьк» (вул. Богдана Хмельницького, 1) відбудеться відкриття виставки «Малярство Михайла Юсип’юка».
Організатором заходу виступає управління культури міської ради. Усі охочі зможуть ознайомитися з експозицією виставки з 19 по 29 жовтня 2012 року.
Михайло Юсип’юк – член Національної спілки художників України, Лауреат 2 премії Всеукраїнського пленеру художників "Стрийська палітра" (м.Стрий, 2012р.). Роботи виконує здебільшого у реалістичній манері олійними фарбами.
Подія: презентація книги «Люди «сірої зони»
Тип заходу: презентація
Місце: у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24).
Початок: 12:00
Що обіцяють: Лучан запрошують відвідати презентацію книги «Люди «сірої зони», яка відбудеться в облцентрі Волині 19 жовтня.
«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії.
Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.
Захід відбудеться 19 жовтня о 12:00 у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24).
Субота, 20 жовтня
Подія: Музично-розважальна забава «МЕЛОМАН»
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Новий сезон - нова забава! Хоча, напевно, вірніше буде сказати - відносно нова.. :) Кілька років тому ми запускали у Кораблику проект "Вгадай Мелодію", який мав страшенну популярність і успіх. Тепер ми вирішили його відновити, але з новими фішками, ідеями та подачею.
Незмінна креативна команда проекту - Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк. Вже в цю суботу можна буде оцінити першу серію гри "Меломан", яка розпочинається зараз у жовтні і матиме свій фінал у травні.
Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.
Запрошуємо!
Подія: Енеїда
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Іван Котляревський, сценічна версія Ярослава Ілляшенка. Легенда-містерія на дві дії. У виставі бере участь спортивний клуб Козацьких бойових мистецтв "Герць".
ГОЛОС - заслужений артист України Олександр Ярошенко.
Неділя, 21 жовтня
Подія: Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: "Кораблик" завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі ми не будемо обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимемо до наших динаміків і ваших вух купу хітів від 60х років і до сьогодні.
Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі ;)
Вхід вільний!
Подія: Свято гарбуза
Місце: Луцький зоопарк
Початок: 12:00
Що обіцяють: Луцький зоопарк запрошує на свято гарбуза.
Майстер-класи, квест, частування, показові годівлі та частування гарбузовою кашею. І – теж як завжди – безліч нових сюрпризів від організаторів та учасників дійства
Негайно робіть позначки у календарі, аби не забути прийти у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста.
Подія: Дуже проста історія
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії і три картини. Дія відбувається в хліві доброго і заможного Господаря. Свинка, Конячка, Півник, Песик і Корівка живуть своїм життям... та раптом виявляється, що дочка господарів Юля вагітна від Романа, сина пияка та гультіпаки Сусіда...
Подія: День народження кота Леопольда
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Постановку цієї казки було здійснено дуже давно, ще коли Ваші тато і мама, як і Ви зараз, були маленькими. 28 грудня далекого уже 1986 року режисер Володимир Сурков зробив маленьким глядачам великий сюрприз, подарувавши до Новорічних Свят, хоч і не Новорічну, проте добру, повчальну, цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. В 2005 році народний артист України Олександр Якимчук поновив виставу, надавши їй другого життя. А написав її для Вас Олександр Хайт.
Подія: "Бджілка"
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Це зворушлива історія про пригоди юного графа Жоржа і його названої сестри Бджілки. Як усі діти, вони бавилися, були щасливими, допитливими і безпечними. Тому незчулися, як потрапили в царство гномів і русалок-ундин... Пройшло сім років, Бджілка і Жорж виросли...
Вистава для дітей з 4-ох років. Тривалість вистави - 1год.15 хв., з антрактом.
19-21 жовтня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Життя, яке воно є
Жанр: драма, мелодрама
Місце: «Premier City»
Початок: 12:10, 16:40, 19:10, 21:40
Про що фільм?
Фільм розповідає про молоду пару і про любов, яка охоплює десятиліття і континенти - від нью-йоркських вулиць до іспанського села - і все це виявляється пов'язане єдиним подією.
Фільм: Перша людина
Жанр: драма, біографія, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 11:30, 16:30, 19:00, 21:30
Про що фільм?
Сюжет зосереджений на Нілі Армстронгу в 1961-1969 роках і розповість справжню історію місії НАСА висадити людину на Місяць.
Фільм: Луїс і прибульці
Жанр: мультфільм, фантастика, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 14:20, 18:15
Про що фільм?
У 12-річного Луїса немає друзів, а у його батька постійно не вистачає на нього часу. Той пристрасно захоплений уфологією і навіть не здогадується, що ті, кого він так жадає знайти, знаходяться прямо у нього перед носом. Луїс стає єдиним свідком аварійної посадки трьох дивакуватих інопланетян поруч з їхнім будинком. Трійця прибульців швидко знаходить спільну мову з хлопчиком. Вони ведуть себе як пустотливі підлітки, і мають до того ж абсолютно дивовижну здатність - перевтілюватися в будь-яку живу істоту. Луїс ще ніколи так не веселився, як поруч з ними. Але він швидко розуміє, що якщо дорослі дізнаються про його таємниці, нічим хорошим це не закінчиться. Тому він вирішує допомогти їм полагодити тарілку і полетіти разом з ними...
Фільм: Донбас
Жанр: драма
Місце: «Premier City»
Початок: 14:10
Про що фільм?
Донбас, Східна Україна. Про цей регіон в 2014 році дізнався весь світ, і чує досі. Там завжди поруч йдуть відкриті збройні конфлікти та сепаратистські диверсії на мирних громадян. На Донбасі така тонка грань між війною і миром, між правдою і пропагандою, між ненавистю і любов'ю. Кожен глядач зможе хоч віддалено зануритися в цю страшну атмосферу, де так поруч ходять життя і смерть, де від комедії до драми один крок. І це історія не тільки про один регіон або одну країну - це оповідання про все у світі, який загруз у фальші. Це про кожного з нас.
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Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей жовтневий вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 19 жовтня
Подія: Дискотівка 80-х
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Добра та наївна, позитивна та по-своєму примітивна, з кумедними прикидами та зачісками музика 80-х років добряче відбилась на людях, які росли в ті часи. Хоча приємно і те, що молодь, яка тільки народжувалась в ті роки, теж доволі непогано зараз "хаває" те музло :)
Приходьте пригадувати або знайомитись із класикою 80-х! Тільки вибране!
Подія: виставка «РОСЛИНИ-ХИЖАКИ І МЕШКАНЦІ ДЖУНГЛІВ»
Тип заходу: виставка
Місце: ТРЦ «ПортCity»
Початок: 10:00
Що обіцяють: Поспішайте! Вперше у Луцьку виставка "РОСЛИНИ-ХИЖАКИ І МЕШКАНЦІ ДЖУНГЛІВ"! Якщо Ви хочете по-справжньому незабутніх вражень, відвідайте нашу унікальну виставку, де Ви відкриєте для себе новий, цікавий світ дивовижних рослин і тварин, повний таємниць, загадок і відкриттів. Порадуйте себе та свою дитину можливістю ближче познайомитися з плотоїдними рослинами, дізнатися про їх життя і полювання. Це не фантастика - Ви на свої очі побачите незвичайні, яскраві та захоплююче красиві рослини, які харчуються комахами і навіть дрібними гризунами та птахами! Крім цього, на виставці представлені гігантські павуки-птахоїди з усього світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві змії, незвичайні ящірки, цікаві жаби, комахи, молюски та багато інших експонатів! Щодня о 10.00, 15.00 та 18.00 найцікавіше - проводиться показове годування! Фото- і відеозйомка, спілкування з тваринами контактної групи, а також екскурсійний супровід - безкоштовно! На виставці Ви зможете придбати хижу рослину, яка Вам сподобається, - і зелений "монстрик" буде радувати Вас удома або стане прекрасним подарунком для Ваших близьких. Відволічіться від повсякденних турбот і пориньте у світ прекрасного! Ми впевнені, що дорослим і маленьким гостям сподобається тут, і Вам захочеться побувати у нас знову і знову. Чекаємо на Вас у ТРЦ "Порт-City" (вул. Сухомлинського, 1) з 18 жовтня по 21 листопада щодня з 10.00 до 21.00. Телефони для довідок: 096-4226389, 050-0210520.
Подія: Нестерпні люди або Наречений з Єрусалиму
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Автори вистави не стали переносити дію у наші часи і у звичне для глядача середовище, хоча така спокуса існує, і залишили героїв там, де їх поселив драматург – у добрій старій Англії шістдесятих років минулого століття. Англії «Бітлз», чайних церемоній та хороших манер. Адже ретро, як відомо, не лише пробуджує у нашій душі солодкі, щемливі почуття ностальгії за втраченим минулим, а й спонукає до пошуків щасливих миттєвостей життя у днях нинішньому та завтрашньому.
Подія: Виставка Михайла Юсип'юка
Тип заходу: художня виставка
Місце: арт-галерея «Луцьк»
Початок: 14:30
Що обіцяють: 19 жовтня о 14.30 год. в арт-галереї «Луцьк» (вул. Богдана Хмельницького, 1) відбудеться відкриття виставки «Малярство Михайла Юсип’юка».
Організатором заходу виступає управління культури міської ради. Усі охочі зможуть ознайомитися з експозицією виставки з 19 по 29 жовтня 2012 року.
Михайло Юсип’юк – член Національної спілки художників України, Лауреат 2 премії Всеукраїнського пленеру художників "Стрийська палітра" (м.Стрий, 2012р.). Роботи виконує здебільшого у реалістичній манері олійними фарбами.
Подія: презентація книги «Люди «сірої зони»
Тип заходу: презентація
Місце: у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24).
Початок: 12:00
Що обіцяють: Лучан запрошують відвідати презентацію книги «Люди «сірої зони», яка відбудеться в облцентрі Волині 19 жовтня.
«Люди «сірої зони» — це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень, виступили проти російської армії.
Для них «приєднання» півострова до Росії стало початком життя в «сірій зоні» — території, де не діють закони цивілізованого світу.
Захід відбудеться 19 жовтня о 12:00 у приміщенні бібліотеки факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (вулиця Шопена, 24).
Субота, 20 жовтня
Подія: Музично-розважальна забава «МЕЛОМАН»
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Новий сезон - нова забава! Хоча, напевно, вірніше буде сказати - відносно нова.. :) Кілька років тому ми запускали у Кораблику проект "Вгадай Мелодію", який мав страшенну популярність і успіх. Тепер ми вирішили його відновити, але з новими фішками, ідеями та подачею.
Незмінна креативна команда проекту - Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк. Вже в цю суботу можна буде оцінити першу серію гри "Меломан", яка розпочинається зараз у жовтні і матиме свій фінал у травні.
Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.
Запрошуємо!
Подія: Енеїда
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Іван Котляревський, сценічна версія Ярослава Ілляшенка. Легенда-містерія на дві дії. У виставі бере участь спортивний клуб Козацьких бойових мистецтв "Герць".
ГОЛОС - заслужений артист України Олександр Ярошенко.
Неділя, 21 жовтня
Подія: Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: "Кораблик" завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі ми не будемо обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимемо до наших динаміків і ваших вух купу хітів від 60х років і до сьогодні.
Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі ;)
Вхід вільний!
Подія: Свято гарбуза
Місце: Луцький зоопарк
Початок: 12:00
Що обіцяють: Луцький зоопарк запрошує на свято гарбуза.
Майстер-класи, квест, частування, показові годівлі та частування гарбузовою кашею. І – теж як завжди – безліч нових сюрпризів від організаторів та учасників дійства
Негайно робіть позначки у календарі, аби не забути прийти у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста.
Подія: Дуже проста історія
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії і три картини. Дія відбувається в хліві доброго і заможного Господаря. Свинка, Конячка, Півник, Песик і Корівка живуть своїм життям... та раптом виявляється, що дочка господарів Юля вагітна від Романа, сина пияка та гультіпаки Сусіда...
Подія: День народження кота Леопольда
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Постановку цієї казки було здійснено дуже давно, ще коли Ваші тато і мама, як і Ви зараз, були маленькими. 28 грудня далекого уже 1986 року режисер Володимир Сурков зробив маленьким глядачам великий сюрприз, подарувавши до Новорічних Свят, хоч і не Новорічну, проте добру, повчальну, цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. В 2005 році народний артист України Олександр Якимчук поновив виставу, надавши їй другого життя. А написав її для Вас Олександр Хайт.
Подія: "Бджілка"
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Це зворушлива історія про пригоди юного графа Жоржа і його названої сестри Бджілки. Як усі діти, вони бавилися, були щасливими, допитливими і безпечними. Тому незчулися, як потрапили в царство гномів і русалок-ундин... Пройшло сім років, Бджілка і Жорж виросли...
Вистава для дітей з 4-ох років. Тривалість вистави - 1год.15 хв., з антрактом.
19-21 жовтня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Життя, яке воно є
Жанр: драма, мелодрама
Місце: «Premier City»
Початок: 12:10, 16:40, 19:10, 21:40
Про що фільм?
Фільм розповідає про молоду пару і про любов, яка охоплює десятиліття і континенти - від нью-йоркських вулиць до іспанського села - і все це виявляється пов'язане єдиним подією.
Фільм: Перша людина
Жанр: драма, біографія, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 11:30, 16:30, 19:00, 21:30
Про що фільм?
Сюжет зосереджений на Нілі Армстронгу в 1961-1969 роках і розповість справжню історію місії НАСА висадити людину на Місяць.
Фільм: Луїс і прибульці
Жанр: мультфільм, фантастика, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 14:20, 18:15
Про що фільм?
У 12-річного Луїса немає друзів, а у його батька постійно не вистачає на нього часу. Той пристрасно захоплений уфологією і навіть не здогадується, що ті, кого він так жадає знайти, знаходяться прямо у нього перед носом. Луїс стає єдиним свідком аварійної посадки трьох дивакуватих інопланетян поруч з їхнім будинком. Трійця прибульців швидко знаходить спільну мову з хлопчиком. Вони ведуть себе як пустотливі підлітки, і мають до того ж абсолютно дивовижну здатність - перевтілюватися в будь-яку живу істоту. Луїс ще ніколи так не веселився, як поруч з ними. Але він швидко розуміє, що якщо дорослі дізнаються про його таємниці, нічим хорошим це не закінчиться. Тому він вирішує допомогти їм полагодити тарілку і полетіти разом з ними...
Фільм: Донбас
Жанр: драма
Місце: «Premier City»
Початок: 14:10
Про що фільм?
Донбас, Східна Україна. Про цей регіон в 2014 році дізнався весь світ, і чує досі. Там завжди поруч йдуть відкриті збройні конфлікти та сепаратистські диверсії на мирних громадян. На Донбасі така тонка грань між війною і миром, між правдою і пропагандою, між ненавистю і любов'ю. Кожен глядач зможе хоч віддалено зануритися в цю страшну атмосферу, де так поруч ходять життя і смерть, де від комедії до драми один крок. І це історія не тільки про один регіон або одну країну - це оповідання про все у світі, який загруз у фальші. Це про кожного з нас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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«Зігрій душу»: чотири роки поспіль волонтери допомагають бійцям
Сьогодні, 10:52
Луцьку письменницю обікрали у потязі
Сьогодні, 10:48