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Усмішка Мар'яни: волинський атовець намалював портрети онкохворої дівчини

Усмішка Мар'яни: волинський атовець намалював портрети онкохворої дівчини
Волинський айдарівець Руслан Кашаюк намалював портрет онкохворої дівчини Мар'яни Пархом'юк.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Україна, країна чудових людей. Людей, які люблять, радіють, усміхаються.

Усмішка, яка мене вразила, зачарувала, затамувала мені подих.
Легко усміхнутись, коли тобі радісно, весело і легко на душі.
А коли ти дивишся в очі ... і посміхаєшся, коли ти знаєш те, що не хочеш знати і уміхаєшся, коли тобі погано, болить, мучить, і ти посміхаєшся, то СИЛА ДУХУ в цієї усмішки, яку звати Мар'яна Пархом'юк, шалена", - пише Кашаюк.

Тож чоловік намалював потртер дівчини. Вже завтра, 19 жовтня, о 19.00 він принесе картину до кав'ярні KAVA AVENUE на вулиці Винниченка, 25, де відбудеться благодійний концерт на підтримку дівчини.

"Я прийду і дещо з собою принесу - посмішку Мар'янки, портрет Мар'янки і ще дві роботи з автографами - гурт "ВВ" з автографом Олега Скрипки і гурт "O.Torvald" з автографами хлопців (роботи були написані перед "БАНДЕРШТАТОМ", а автографи взяті під час фестивалю в 2017р.)
Роботи передам комусь з організаторів завтрашнього дійства", - написав він.

Також чоловік нагадав реквізити для допомоги:

номер картки Мар'яни:
4149 4978 6222 9442
Усмішка Мар'яни: волинський атовець намалював портрети онкохворої дівчини
Усмішка Мар'яни: волинський атовець намалював портрети онкохворої дівчини


Нагадаємо,про хворобу дівчини відомого волинського фотографі Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, рак, благодійність
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