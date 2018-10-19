На Волині невідомий обікрав автомобіль
Сьогодні, 14:31
У Володимирі-Волинському невідома особа зламала замок автомобіля і забрала звідти автомагнітолу. Сума збитків становить 6 тисяч гривень.
Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 жовтня надійшла заява від 36-річного жителя міста Олександра, котрий проживає на вулиці Луцькій.
Позаминулої ночі невідома особа пошкодила замок передніх дверцят автомобіля «РеноМастер», припаркованого у дворі будинку, внаслідок чого викрала автомагнітолу. Сума збитків становить 6000 гривень.
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Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 жовтня надійшла заява від 36-річного жителя міста Олександра, котрий проживає на вулиці Луцькій.
Позаминулої ночі невідома особа пошкодила замок передніх дверцят автомобіля «РеноМастер», припаркованого у дворі будинку, внаслідок чого викрала автомагнітолу. Сума збитків становить 6000 гривень.
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