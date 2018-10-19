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На Волині невідомий обікрав автомобіль

На Волині невідомий обікрав автомобіль
У Володимирі-Волинському невідома особа зламала замок автомобіля і забрала звідти автомагнітолу. Сума збитків становить 6 тисяч гривень.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 жовтня надійшла заява від 36-річного жителя міста Олександра, котрий проживає на вулиці Луцькій.

Позаминулої ночі невідома особа пошкодила замок передніх дверцят автомобіля «РеноМастер», припаркованого у дворі будинку, внаслідок чого викрала автомагнітолу. Сума збитків становить 6000 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир-Волинський
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