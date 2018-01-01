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«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*

«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*
Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. Ми переносимо перегляд футболу на новий рівень. Трансляції кращих матчів відтепер у кінотеатрі Multiplex Промінь.

Вже 22 жовтня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!

Квитки за посиланням: http://bit.ly/2ClIykt
«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*

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Теги: РЦ «Промінь»
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