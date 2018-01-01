«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*





Вже 22 жовтня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!



Квитки за посиланням: http://bit.ly/2ClIykt



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