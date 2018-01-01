«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*
Сьогодні, 18:28
Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. Ми переносимо перегляд футболу на новий рівень. Трансляції кращих матчів відтепер у кінотеатрі Multiplex Промінь.
Вже 22 жовтня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!
Квитки за посиланням: http://bit.ly/2ClIykt
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Вже 22 жовтня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!
Квитки за посиланням: http://bit.ly/2ClIykt
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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