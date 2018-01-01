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У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО

У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У Луцьку на вулиці Трункіна, 7 запустили сміттєсортувальну лінію.

Про це повідомили у прес-службі Луцькради.

Начальник станції Сергій Андрієвський ознайомив луцьких посадовців із принципами її роботи.

Нова сміттєсортувальна лінія організована на базі колишньої станції навантаження сміття. Відтак, привезені відходи скидають у систему сепаратора, що допомагає розірвати сміттєві мішки та відсіяти дрібну фракцію. Звідти крупна фракція поступає на лінію сортувальника, її вручну відсортовує персонал.

Працівники сміттєсортувальної станції відбирають 7 видів ПЕТ-речовини, 2 види скла, поліпропілен, метал, алюмінієві банки, папір. Спресовані тюки відсортованого матеріалу після цього ідуть на реалізацію підприємствам із переробки відходів. При повному навантаженні лінія здатна пропустити через себе 50 тис. тонн сміття в рік.

Зазначимо, що тендер організовували на початку 2018 року. Виграло конкурс львівське підприємство «Хаммель-Україна», котре запропонувало побудувати лінію за 5,89 мільйона гривень.

Сміттєсортувальну лінію обслуговує «Луцькспецкомунтранс».
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк, Волинь, Трункіна, лінія
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