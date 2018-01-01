У луцькому ботанічному саду без дозволу ріжуть дерева. ВІДЕО





Про це повідомляє



Представники Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА повідомили про те, що у п’ятницю, 19 жовтня, на території Луцького ботсаду здійснюються незаконні дії.



Як виявилося, працівники комунального підприємства зрізали дві старі тополі та розчистили частину території, що входить до об’єкту природно-заповідного фонду державного значення.



Головна спеціалістка відділу регулювання природокористування, моніторингу довкілля та погоджувальної діяльності Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації Катерина Філюта заявила, що дії, вчинені комунальниками є незаконними, адже Управління на ці дії іняких дозволів не давало.



Філюта телефонувала директору комунального підприємства в.о. директора Богдана Феденчука, втім той обіцяв з’явитися на місце події, та так і не з’явився. На дзвінки журналістів «Громадського.Волинь» також не відповідав. Тож, зрозуміти, чому вчиняюся такі дії не території ботсаду поки не вдалося.



Втім, Катерина Філюта викликала поліцію, аби зафіксуати правопорушення.



«Громадське.Волинь» також намагалося отримати коментар начальника Управління екології Луцької міської ради Анатолія Гламазди, втім, і він не відповідав на дзвінки.



Все ж редакція видання очікує на коментар від Луцькради, аби отримати пояснення, чому ріжуть дерева на заповідній території.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дерева у луцькому ботанічному саду уже кілька днів поспіль ріжуть комунальники, а дозволів на це ніхто не видавав.Про це повідомляє Громадське Волині Представники Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА повідомили про те, що у п’ятницю, 19 жовтня, на території Луцького ботсаду здійснюються незаконні дії.Як виявилося, працівники комунального підприємства зрізали дві старі тополі та розчистили частину території, що входить до об’єкту природно-заповідного фонду державного значення.Головна спеціалістка відділу регулювання природокористування, моніторингу довкілля та погоджувальної діяльності Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністраціїзаявила, що дії, вчинені комунальниками є незаконними, адже Управління на ці дії іняких дозволів не давало.Філюта телефонувала директору комунального підприємства в.о. директора, втім той обіцяв з’явитися на місце події, та так і не з’явився. На дзвінки журналістів «Громадського.Волинь» також не відповідав. Тож, зрозуміти, чому вчиняюся такі дії не території ботсаду поки не вдалося.Втім, Катерина Філюта викликала поліцію, аби зафіксуати правопорушення.«Громадське.Волинь» також намагалося отримати коментар начальника Управління екології Луцької міської ради, втім, і він не відповідав на дзвінки.Все ж редакція видання очікує на коментар від Луцькради, аби отримати пояснення, чому ріжуть дерева на заповідній території.

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