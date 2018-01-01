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У луцькому ботанічному саду без дозволу ріжуть дерева. ВІДЕО

У луцькому ботанічному саду без дозволу ріжуть дерева. ВІДЕО
Дерева у луцькому ботанічному саду уже кілька днів поспіль ріжуть комунальники, а дозволів на це ніхто не видавав.

Про це повідомляє Громадське Волині.

Представники Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА повідомили про те, що у п’ятницю, 19 жовтня, на території Луцького ботсаду здійснюються незаконні дії.

Як виявилося, працівники комунального підприємства зрізали дві старі тополі та розчистили частину території, що входить до об’єкту природно-заповідного фонду державного значення.

Головна спеціалістка відділу регулювання природокористування, моніторингу довкілля та погоджувальної діяльності Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації Катерина Філюта заявила, що дії, вчинені комунальниками є незаконними, адже Управління на ці дії іняких дозволів не давало.

Філюта телефонувала директору комунального підприємства в.о. директора Богдана Феденчука, втім той обіцяв з’явитися на місце події, та так і не з’явився. На дзвінки журналістів «Громадського.Волинь» також не відповідав. Тож, зрозуміти, чому вчиняюся такі дії не території ботсаду поки не вдалося.

Втім, Катерина Філюта викликала поліцію, аби зафіксуати правопорушення.

«Громадське.Волинь» також намагалося отримати коментар начальника Управління екології Луцької міської ради Анатолія Гламазди, втім, і він не відповідав на дзвінки.

Все ж редакція видання очікує на коментар від Луцькради, аби отримати пояснення, чому ріжуть дерева на заповідній території.

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Теги: ботанічний сад, Луцьк
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Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тож на відео видно, що то гниляки, а не дерева
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У нас уже в області рубку дерев дозволяють чи забороняють головні спеціалістки управлінь... О Карл!!!
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Там взагалі є ботанічний сад? Чи тільки на бумажці? Для того, щоб активісти і наркомани змагалися між собою чиї білки спритніші?
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