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У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО

У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
У Луцьку патрульні поліцейські затримали кількох чоловіків, які мали при собі заборонені речовини, які до того ж курили невідому речовину.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

«В автомобілі Volvo перебувають підозрілі особи, а водій, можливо, нетверезий», - таке повідомлення отримав екіпаж патрульних сьогодні вдень.

Чоловіки з легковика направились в бік річки Стир, тож в інспекторів виникла підозра, що ті пішли вживати наркотики. Поліцейські оглянули прилеглу територію і під мостом, по вулиці Шевченка, виявили даних осіб, які курили невідомі речовини.

Усіх їх затримали, при них виявили: пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та пакетики з речовинами білого і синього кольорів, схожими на наркотичні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО

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Теги: поліція, наркотики, затримання
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