У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
20 жовтень, 23:08
У Луцьку патрульні поліцейські затримали кількох чоловіків, які мали при собі заборонені речовини, які до того ж курили невідому речовину.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
«В автомобілі Volvo перебувають підозрілі особи, а водій, можливо, нетверезий», - таке повідомлення отримав екіпаж патрульних сьогодні вдень.
Чоловіки з легковика направились в бік річки Стир, тож в інспекторів виникла підозра, що ті пішли вживати наркотики. Поліцейські оглянули прилеглу територію і під мостом, по вулиці Шевченка, виявили даних осіб, які курили невідомі речовини.
Усіх їх затримали, при них виявили: пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та пакетики з речовинами білого і синього кольорів, схожими на наркотичні.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
«В автомобілі Volvo перебувають підозрілі особи, а водій, можливо, нетверезий», - таке повідомлення отримав екіпаж патрульних сьогодні вдень.
Чоловіки з легковика направились в бік річки Стир, тож в інспекторів виникла підозра, що ті пішли вживати наркотики. Поліцейські оглянули прилеглу територію і під мостом, по вулиці Шевченка, виявили даних осіб, які курили невідомі речовини.
Усіх їх затримали, при них виявили: пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та пакетики з речовинами білого і синього кольорів, схожими на наркотичні.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити
20 жовтень, 23:16
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
20 жовтень, 23:08
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
20 жовтень, 22:40