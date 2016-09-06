У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО

У Луцьку патрульні поліцейські затримали кількох чоловіків, які мали при собі заборонені речовини, які до того ж курили невідому речовину.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.«В автомобілі Volvo перебувають підозрілі особи, а водій, можливо, нетверезий», - таке повідомлення отримав екіпаж патрульних сьогодні вдень.Чоловіки з легковика направились в бік річки Стир, тож в інспекторів виникла підозра, що ті пішли вживати наркотики. Поліцейські оглянули прилеглу територію і під мостом, по вулиці Шевченка, виявили даних осіб, які курили невідомі речовини.Усіх їх затримали, при них виявили: пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та пакетики з речовинами білого і синього кольорів, схожими на наркотичні.На місце викликали слідчо-оперативну групу.