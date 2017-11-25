Бруківка є, треба роботу: Луцькрада не має грошей викласти доріжку до школи
Сьогодні, 12:48
У відповідь на петицію, виконувач обов'язків мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що викласти вже закупленою бруківкою доріжку від вулиці Писаревського до школи №22 "немає фінансової можливості".
Про це йдеться на Єдиному сайті місцевих петицій.
Так, Юрій Галайда рестрував прохання викласти бруківкою доріжку з вулиці Писаревського до школи №22. Дя доріжка пеетинається із уже створеною доріжкою. яку раніше облаштував депатрамент ЖКГ.
"З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).
Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання", - написав чоловік.
Однак у відповіді на петицію в.о. міського голови Григорій Пустовіт повідомив, що питання на контролі в ЖКГ.
"На даний час провести роботи з влаштування пішохідної доріжки з вулиці Писаревського у двір школи №22 немає фінансової можливості", - йдеться у відповіді.
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Про це йдеться на Єдиному сайті місцевих петицій.
Так, Юрій Галайда рестрував прохання викласти бруківкою доріжку з вулиці Писаревського до школи №22. Дя доріжка пеетинається із уже створеною доріжкою. яку раніше облаштував депатрамент ЖКГ.
"З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).
Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання", - написав чоловік.
Однак у відповіді на петицію в.о. міського голови Григорій Пустовіт повідомив, що питання на контролі в ЖКГ.
"На даний час провести роботи з влаштування пішохідної доріжки з вулиці Писаревського у двір школи №22 немає фінансової можливості", - йдеться у відповіді.
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Коментарі 4
Ну, і шо ви доброго зробили ? Призналися, шо лежить бруківка у сквері! Козюра почув . Завтра ви не то, що грошей не будете мати, але Козюра вночі тачкою бруківку всю вивезе !
То зробіть за кошти батьків, діти яких вчаться у 22 школі .Вам вже весь сквер за кошти громади Луцька облаштували, за рахунок інших будинків, треба зменшити апетит бо, ще багато дворів взагалі без ремонту.
То зробіть за кошти батьків, діти яких вчаться у 22 школі .Вам вже весь сквер за кошти громади Луцька облаштували, за рахунок інших будинків, треба зменшити апетит бо, ще багато дворів взагалі без ремонту.
Люди ви хоч думаєте що пишете. "Вам весь сквер облаштували за кошти громади...". При чому тут батьки 22 школи. Ви перш ніж писати вийдіть від свого компютера та подивіться для кого треба той сквер і хто там ходить, гуляє, просто відпочиває. Сквер не належить 22 школі. А за кошти батьків і так багато що робиться в школі, а мало б робитись за кошти бюджету. По коментарях видно іронію та вашу причетність до влади. Не пишіть дурниць, адже в школі вчаться ваші діти. І не важливо яка це школа. Відностесь з повагою до інших. І в петиції автор просив не для себе додому, а для всіх хто цим користується. PS.Якщо так думати як ті що писали то і на двори можна скинутись мешканцям, і на дороги, і на все кругом. Навіщо тоді нам "Влада в Луцьку"?
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