«Сєпар український звичайний», – депутат Луцькради про волинського посадовця
Сьогодні, 09:43
Депутат Луцькради Микола Собуцький вважає, що керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Олесь Іващенко не має права обіймати дану посаду, оскільки причетний до "криміналу".
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Сєпар український звичайний... в мене є питання до всіх адекватних людей: як Ви думаєте, людина яка у грудні 2014 року була причетна до розкраданння 57 млн грн знаходиться у в'язниці? Правильна відповідь: працює керівником Головного управління Держгеокадастру у Волинській області...", - йдеться у дописі.
За його словами Олесь Іващенко у 2014 році обіймав посаду заступника директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства України. І він, зловживаючи своїми службовими обов’язками, одержав неправомірну вигоду. У результаті його дій Міноборони недоотримало по спеціальному фонду грошові кошти у розмірі 57,29 млн грн.
Депутат зазначає, що працівники СБУ подали клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою але суд відмовив, встановивши чиновнику заставу у розмірі 918 тис грн. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/42234132)
"... Я вважаю, що такі люди взагалі мають бути позбавлені права займати будь-які посади", - резюмував Микола Собуцький.
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Сєпар український звичайний... в мене є питання до всіх адекватних людей: як Ви думаєте, людина яка у грудні 2014 року була причетна до розкраданння 57 млн грн знаходиться у в'язниці? Правильна відповідь: працює керівником Головного управління Держгеокадастру у Волинській області...", - йдеться у дописі.
За його словами Олесь Іващенко у 2014 році обіймав посаду заступника директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства України. І він, зловживаючи своїми службовими обов’язками, одержав неправомірну вигоду. У результаті його дій Міноборони недоотримало по спеціальному фонду грошові кошти у розмірі 57,29 млн грн.
Депутат зазначає, що працівники СБУ подали клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою але суд відмовив, встановивши чиновнику заставу у розмірі 918 тис грн. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/42234132)
"... Я вважаю, що такі люди взагалі мають бути позбавлені права займати будь-які посади", - резюмував Микола Собуцький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Про що ви мелете? Зловили і забили дрючком до приїзду поліції
А до чого тут "сєпар"? Злодій, корупціонер - певне, так (якщо дійсно є докази). А слово "сєпар" до чого тут? Що б більше читачів "клюнуло" на цю статейку?
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