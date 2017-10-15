Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Сьогодні, 12:56
У мережі опублікували неймовірну серію знімків пейзажів, як відкриваються зі Стиру у Луцьку.
Світлини у Facebook опублікував місцевий фотограф Сергій Павлюк.
"Прогулянка по луцькому Стиру з "капітаном корабля" Віктором Кальчевським та сином. Завдяки таким Людям тримається цей світ", - написав фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
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Світлини у Facebook опублікував місцевий фотограф Сергій Павлюк.
"Прогулянка по луцькому Стиру з "капітаном корабля" Віктором Кальчевським та сином. Завдяки таким Людям тримається цей світ", - написав фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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