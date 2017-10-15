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Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри

Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
У мережі опублікували неймовірну серію знімків пейзажів, як відкриваються зі Стиру у Луцьку.

Світлини у Facebook опублікував місцевий фотограф Сергій Павлюк.

"Прогулянка по луцькому Стиру з "капітаном корабля" Віктором Кальчевським та сином. Завдяки таким Людям тримається цей світ", - написав фотограф.

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Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри
Мандрівка луцьким Стиром: вражаючі кадри



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Теги: Стир, фото
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