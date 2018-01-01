Муніципали покарали лучан, які палили листя. ФОТО

У Луцьку на вулиці Львівській виявили громадян, які палили сухостій.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцької міської ради.«Не дивлячись на численні звернення про заборону палити листя та сухе зілля, лучани продовжують це робити», – йдеться у дописі.22 жовтня інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили черговий факт самовільного спалювання сухої рослинності та гілля дерев. Порушником цього разу був житель вулиці Львівської, 20.Працівники департаменту провели з ним профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання опалого листя, бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.