вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Муніципали покарали лучан, які палили листя. ФОТО

Муніципали покарали лучан, які палили листя. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській виявили громадян, які палили сухостій.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцької міської ради.

«Не дивлячись на численні звернення про заборону палити листя та сухе зілля, лучани продовжують це робити», – йдеться у дописі.

22 жовтня інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили черговий факт самовільного спалювання сухої рослинності та гілля дерев. Порушником цього разу був житель вулиці Львівської, 20.

Працівники департаменту провели з ним профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання опалого листя, бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Муніципали покарали лучан, які палили листя. ФОТО
Муніципали покарали лучан, які палили листя. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк, листя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чому коли стемніє немає патрулів муніципал по приватному секторі, нащо ждати коли позвонять, можете і самі пройтися і за один вечір десятки на район наловити
Відповісти
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відтепер у луцькому політесі вчитимуться на мехатроніків
Сьогодні, 13:25
Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Муніципали покарали лучан, які палили листя. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У Луцьку автоандони припаркувалися впритул до пісочниці
Сьогодні, 13:10
На Волині засудили злодія, який обікрав потерпілих на понад 100 тисяч
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
22 жовтень, 12:28
У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО
30 вересень, 17:05
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
04 вересень, 09:33
У Луцьку заклади порушували режим роботи У Луцьку заклади порушували режим роботи
30 серпень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
Сьогодні, 14:03
 0
У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
 0
Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій
Сьогодні, 13:50
 0
Як у «Промінь» святкуватимуть Halloween*
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8