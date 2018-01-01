На Волині – новий голова обласного відділення Антимонопольного комітету. ФОТО

Призначили нового голову Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету. Ним став, який раніше обіймав подібні посади у Київській та Закарпатській областях.Про це повідомили на офіційній сторінціу Facebook.Робоча зустріч з представниками Антимонопольного комітету та, водночас, знайомство з новопризначеним головою Волинського обласного територіального відділення відомства відбулася 23 жовтня.На зустрічі були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, радник голови облдержадміністрації, в.о. керівника апарату Комітету, голова Київського обласного територіального відділення Комітету, голова Волинського обласного територіального відділення Дмитро Іванов тощо.Відтак, стало відомо, що Дмитро Іванов очолює обласне управління відучора. За словами його колег, він має чимало досвіду роботи у відповідному відомстві. Так як працював керівником і в Київській, і в Закарпатській областях.Члени робочої зустрічі обговорили питання співпраці та взаємодопомоги, інфраструктурну та лісопереробну галузі, поспілкувалися про перлини Волині – Луцький замок, Шацькі озера, Олику тощо.Зокрема, гості схвально висловилися про інвестиційний бізнес-форум «Волинь Інвест 2018», який відбувся 21 вересня. І так як представнику Антимонопольного комітету України не вдалося бути присутнім на заході – голова ОДА вручив їм флеш-накопичувачі з усією інформацією про форум.