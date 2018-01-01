вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, що загрожує водієві через смертельну ДТП з «Дизель шоу»

Розповіли, що загрожує водієві через смертельну ДТП з «Дизель шоу»
Добровільне зізнання водія Михайла Манюка, який перевозив акторів "Дизель Шоу", може стати підставою для пом'якшення вироку.

Про це розповів адвокат Єгор Штокалов, передає «Обозреватель».

Однак, уточнив він, до тих пір, поки справа не перейде в стадію розгляду по суті, заява Манюка ні на що не вплине.

"Його зізнання може бути підставою для пом'якшення покарання при розгляді справи по суті. Тобто, коли вже буде зібрана вся доказова база, йому будуть пред'явлені ці самі звинувачення. Бо зараз він в статусі підозрюваного", - пояснив адвокат.

"Якщо водій скаже: так, я винен, я відволікся від дороги і зробив це не спеціально, то це вплине на суддю. Але я більш ніж впевнений, що ця подія відбулася через необережність. Тобто, дійсно умислу завдати шкоди у водія не було", - резюмував Штокалов.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня на Житомирській трасі під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані учасники проекту Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, автобус, аварія, Дизель шоу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка ледве не вилетіла з популярного телешоу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
«Це просто тиск»: до «Проліска» приїхала обласна перевірка. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Розповіли, що загрожує водієві через смертельну ДТП з «Дизель шоу»
Сьогодні, 09:22
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
06 серпень, 13:45
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 08:36
У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО
23 жовтень, 20:13
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
23 жовтень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині бус збив мопеда: є постраждалі
Сьогодні, 10:02
 0
Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника
Сьогодні, 10:01
 0
Від сьогодні в домівках лучан буде тепло
Сьогодні, 09:54
 0
НАБУ підозрює у крадіжці 20 мільйонів доларів топ-менеджерів «Ощадбанку»
Сьогодні, 09:41
 0
Волинянка ледве не вилетіла з популярного телешоу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8