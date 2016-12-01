Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди

Через погіршення погоди волинських водіїв попросили бути обережнішими.Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних."Шановні водії! Зважайте на погодні умови! У зв’язку із погіршенням метеорологічної ситуації в Україні зростає ризик потрапляння в ДТП. Будьте максимально обережними та дотримуйтеся деяких порад:користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;пам’ятайте, що в сильний дощ чи сніг краще зупинитися та перечекати негоду, при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;за недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендуємо обов'язково виділити себе на дорозі за допомогою світловідбивачів!" - йдеться у повідомленні.