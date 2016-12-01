Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
Через погіршення погоди волинських водіїв попросили бути обережнішими.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних.
"Шановні водії! Зважайте на погодні умови! У зв’язку із погіршенням метеорологічної ситуації в Україні зростає ризик потрапляння в ДТП. Будьте максимально обережними та дотримуйтеся деяких порад:
користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
пам’ятайте, що в сильний дощ чи сніг краще зупинитися та перечекати негоду, при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
за недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендуємо обов'язково виділити себе на дорозі за допомогою світловідбивачів!" - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних.
"Шановні водії! Зважайте на погодні умови! У зв’язку із погіршенням метеорологічної ситуації в Україні зростає ризик потрапляння в ДТП. Будьте максимально обережними та дотримуйтеся деяких порад:
користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
пам’ятайте, що в сильний дощ чи сніг краще зупинитися та перечекати негоду, при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
за недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендуємо обов'язково виділити себе на дорозі за допомогою світловідбивачів!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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