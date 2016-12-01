вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди

Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Через погіршення погоди волинських водіїв попросили бути обережнішими.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинських патрульних.

"Шановні водії! Зважайте на погодні умови! У зв’язку із погіршенням метеорологічної ситуації в Україні зростає ризик потрапляння в ДТП. Будьте максимально обережними та дотримуйтеся деяких порад:
користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
пам’ятайте, що в сильний дощ чи сніг краще зупинитися та перечекати негоду, при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
за недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендуємо обов'язково виділити себе на дорозі за допомогою світловідбивачів!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, дороги, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
Розповіли про аграрні успіхи Волині
Сьогодні, 11:30
Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Лідирують садочки: розповіли про увімкнення опалення на Волині
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Волині вже почали штрафувати «щасливчиків», які перевищили швидкість На Волині вже почали штрафувати «щасливчиків», які перевищили швидкість
16 жовтень, 19:43
Швидкість руху автівок в Україні знову перевірятимуть радарами Швидкість руху автівок в Україні знову перевірятимуть радарами
25 липень, 15:30
У Нововолинську авто викопували з багнюки У Нововолинську авто викопували з багнюки
16 березень, 13:41
Патрульні закликають водіїв без потреби не сідати за кермо Патрульні закликають водіїв без потреби не сідати за кермо
01 грудень, 2016, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Google Pay націлився на лідерство в Україні*
Сьогодні, 11:40
 0
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
 0
Розповіли про аграрні успіхи Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
 0
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8