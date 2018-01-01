Волинського письменника посмертно нагородили медаллю

Івану Корсаку присвоїли почесну нагороду Абая з Казахстану. Заснував її Міжнародний клуб Абая.



Про це розповів письменник, перекладач та очільник Міжнародної літературно-мистецької Академії України Сергій Дзюба, - передає



Сергій Дзюба зауважив, що Академія вже шість років активно займається міжнародною діяльністю. Відзнаку Абая в Казахстані вручають щороку. Цього 2018 року за поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України на цю медаль номінували трьох письменників з України, одним із них був Іван Корсак.



У Казахстані затвердили список нагород, зауважив Дзюба, і нещодавно вручили їх очільнику Академії, який і передав нагороди переможцям.



«Івана Корсака знаю вже давно. Чудовий чоловік і письменник, шляхетна людина. Я його щиро поважаю, він справжній подвижник, і член нашої Академії. Тому за визначний вклад у світову літературу цього року почесною медаллю Абая нагородили Івана Корсака», – розповів Сергій Дзюба.



Медаль Івану Корсаку варто було вручити, каже Дзюба, адже людина живе доти, доки про неї пам’ятають. Окрім того, Іван Корсак знав про те, що Академія подаватиме його на цю нагороду.



Дзюба додав, що цьогоріч нагородили також і письменника Василя Слапчука з Волині.



До слова, Абая в Казахстані шанують так, як в Україні Тараса Шевченка.



Нагадаємо, що в Луцьку зареєстрували петицію з проханням назвати одну з вулиць міста на честь Івана Корсака.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українському письменнику та журналісту, почесному громадянину Луцькаприсвоїли почесну нагороду Абая з Казахстану. Заснував її Міжнародний клуб Абая.Про це розповів письменник, перекладач та очільник Міжнародної літературно-мистецької Академії України, - передає Район.in.ua Сергій Дзюба зауважив, що Академія вже шість років активно займається міжнародною діяльністю. Відзнаку Абая в Казахстані вручають щороку. Цього 2018 року за поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України на цю медаль номінували трьох письменників з України, одним із них був Іван Корсак.У Казахстані затвердили список нагород, зауважив Дзюба, і нещодавно вручили їх очільнику Академії, який і передав нагороди переможцям.«Івана Корсака знаю вже давно. Чудовий чоловік і письменник, шляхетна людина. Я його щиро поважаю, він справжній подвижник, і член нашої Академії. Тому за визначний вклад у світову літературу цього року почесною медаллю Абая нагородили Івана Корсака», – розповів Сергій Дзюба.Медаль Івану Корсаку варто було вручити, каже Дзюба, адже людина живе доти, доки про неї пам’ятають. Окрім того, Іван Корсак знав про те, що Академія подаватиме його на цю нагороду.Дзюба додав, що цьогоріч нагородили також і письменниказ Волині.До слова, Абая в Казахстані шанують так, як в Україні Тараса Шевченка.Нагадаємо, що в Луцьку зареєстрували петицію з проханнямна честь Івана Корсака.

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