Куди піти на вихідні у Луцьку: 26-28 жовтня

Холод і дощі примушують не виходити з дому? Схоже, таки настала пора теплих пледів, ароматного чаю, глінтвейну та посиденьок перед телевізором… Хоча у місті на цей вікенд підготували чимало подій, тож можна спробувати десь розвіятися.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей жовтневий вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: Концерт відомого співака, ведучого та композитора Романа Скорпіона відбудеться 26 жовтня о 19:00 у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.Роман Скорпіон - співак, композитор, ведучий, автор пісень. Пісня "Поцілую" стала хітом не тільки в Україні, але і в Білорусі, Азербайджані та інших країнах. І це не дивно, адже пісня – про вічну тему кохання. "Запальна драйвова музика "Поцілую" робить ще унікальнішою пісню Романа, яка западає з перших слів у душу та серця людей", - кажуть організатори.За роки творчості співака вже знято чимало кліпів, серед яких на пісні: "Отпускаю", "Я так счастлив с тобой", "Города ", "Поцілую".Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи :) Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію.Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику.Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту.Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила КолосовичХудожник-постановник - Богдана БочкайБалетмейстер - Володимир ЗамлиннийМузичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія ГусенцеваАсистент режисера - Світлана ОрганістаПомічник режисера - Дмитро МельничукПодія:Тип заходу: фестиваль анімаціїМісце: РЦ «Промінь»Початок: 16:00Що обіцяють: З 26 по 28 жовтня у розважальному центрі «Промінь» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»-2018. Мета та унікальність фестивалю полягає не тільки в пропагуванні анімаційного мистецтва, а також у знайомстві з безпосереднім процесом створення мультфільмів. Адже, чи не кожен, хто коли-небудь дивився мультики, хотів дізнатися як вони створюються.Команда «Імаго» вирішила привідкрити цю таємницю, запросивши на захід найкращих аніматорів з усієї України. Власне, сама назва «Задзеркалля» означає процес, який твориться за дзеркалом екрану/монітору.Детальніша інформація про програму, спікерів та реєстрація на сайті фестивалю: https://zadzerkallia.top/Подія:Тип заходу: забігМісце: Театральний майданПочаток: 10:00Що обіцяють: У Луцьку відбудуться заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом.27 жовтня 2018 року з 9.00 до 13.00 години року на Театральному майдані у Луцьку відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби із поліомієлітом, організований громадською організацією “Батьки за вакцинацію”, - повідомили у луцькій мерії.В рамках заходу передбачено:- забіг на 5 км “Рух заради майбутнього” за маршрутом: Театральний майдан- пр. Волі, вул.Шопена- вул.Огієнка- вул.Клима Савури- вул. Задворецька- пр.Волі.;- розповсюдження поліграфічних матеріалів про захворювання на поліомієліт та профілактику цієї, інших вакцинокерованих хвороб;- демонстрація відеороликів про поліомієліт під відкритим небом.Програма події:9.00- реєстрація учасників, показ відео “End Polio Now”;10.00- початок забігу;11.00- фініш, нагородження учасників;11.30- слово організаторів;12.00-слово почесних гостей, показ фільму про поліомієліт в Україні та Волинській області;13.00- завершення.Під час проведення забігу обмежать рух транспорту на зазначених вулицях з 10.00 до 11.00 год.Подія:Тип заходу: кінопереглядМісце: бібліотека СНУПочаток: 20:00Що обіцяють: У ніч із суботу на неділю, 27-28 жовтня, починаючи із 20:00 у приміщенні центру «A-B Hub» відбудеться кіноперегляд трилогії Пітера Джексона «Володар перснів».Організаторами кіноперегляду є проект «Lutsk night cinema» спільно із місцевим осередком «ФРІ». «Особливістю цього кіноперегляду стане не просто те, що ми повністю подивимось багатогодинні частини трилогії «Володар перснів» – цього разу ми влаштуємо маленький Comic-con. Це буде дійство, куди прийде багато людей в різних костюмах, зокрема в образі персонажів із «Володаря перснів». Тим, хто хоче взяти участь у кіноперегляді, обов'язково потрібно підібрати собі образ та прийти в ньому на захід.Оскільки «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя, то заборонено приходити у стані алкогольного сп'яніння або приносити із собою спиртне. Для зручності організатори радять взяти із собою покривала, каремати і багато смаколиків, адже любителів кіно чекає ціла ніч перегляду фільмів – варто забезпечити собі комфортну обстановку.Для участі в події потрібно зареєструватися за посиланням: https://goo.gl/forms/h0A3QStgZu6QeWFT2Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Жили собі Дід і Баба. Жили бідно, нічого в них не було. Мріяли про своє господарство і достаток. Тож вирішили для початку завести собі Бичка. А де ж його взяти - не знали.До кого тільки не звертався Дідусь, та все якийсь дивний цей Бичок був, тільки збитків завдавав. Аж поки не зробили його із звичайної соломи.За підсумками Всеукраїнського конкурсу-огляду театрів ляльок "Прем'єри сезону "2016-2017" вистава здобула Диплом Переможця у номінації "Краща вистава для дітей дошкільного віку".Режисер-постановник – Дмитро ДрапіковськийХудожник-постановник – Наталія ЯгуповаАвтор музики – Костянтин ЯворськийБалетмейстер – засл.діяч мистецтв України Володимир Замлинний.Дійові особи та виконавці:Солом’яний бичок, Залізний бичок, Бичок з глини, Бичок з тканини – Оксана НовосадБаба, Лисиця, Баранчик – Світлана Пилипчук, Юлія ТузоваДід, Ведмідь – Валерій Семенюк, Олег ДаниленкоКоваль, Кравець, Гончар, Вовк – Олексій Криворучко(Вистава для дітей з 3-ох років, тривалість - 65 хв., з антрактом).Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:50Про що фільм?Дзідзьо в душі - великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один маленький секрет, який переростає у величезну проблему. На цей раз ні краща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Тому що таку делікатну справу Дзідзьо повинен вирішити в перший раз і дуже обережно.Фільм:Жанр: жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 13:20, 17:10, 19:40, 22:00, 23:00Про що фільм?Зло незмінно повертається, і їм не можна керувати. Його можна тимчасово знищити, застрелити, спалити, але повернеться воно все одно неминуче. Майкл Майєрс не закінчив свою справу в Хеддонфілді, і скоро він повернеться додому, щоб знову вбивати.Фільм:Жанр: жахи, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:00, 17:00, 18:50Про що фільм?У покинутому будинку парочка хлопців знаходить дивну книгу «Неспокійний Хелловін» Р. Л. Стайна. Друзі швидко розуміють, чому книгу сховали подалі від усіх, коли невелике містечко заповнюють монстри різного ступеня жахливості.Фільм:Жанр: мультфільмМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 15:00Про що фільм?Нетландія знаходиться у великій небезпеці, коли відома книга потрапляє у руки хитрого Капітана Гака, який зловживає своєю магічною силою, щоб дати волю злим монстрам знищити Пітера Пена і його друзів. Чи зможе Пітер виконати легендарне пророцтво магічної книги за допомогою своїх друзів? Чи зможе він врятувати Нетландію та Лондон?Фільм:Жанр: драма, історія, містикаМісце: «Premier City»Початок: 11:30Про що фільм?Від чоловіка, який пішов на війну, красуні Ганні залишається тільки кільце, шабля і дочка. Анна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство і виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі. Ночами хтось приходить до садиби і виконує найважчу роботу: оре поле, лагодить ворота. Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї вночі. і побачила Ганна Чорного Козака, проклятого, якому не бачити світла сонячного...