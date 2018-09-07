Оприлюднили заповіт Сенцова: текст документу

Олег Сенцов попросив опублікувати заповіт.



Лист



У листі від 7 вересня 2018 року Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. Також Сенцов призначив спадкоємцями своїх дітей — Аліну та Владислава.



Громадське публікує повний текст листа українського режисера.



«Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме «Носорог», «Кай», а також написані мною в неволі «Блистательный мир», «Вороны» та « Кристи» моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.



Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцової Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18»



25 жовтня 2018 року політв’язень Сенцов став лауреатом правозахисної премії імені Сахарова. Сенцов став першим в історії українцем, який здобув цю нагороду. Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що це може стати поштовхом для його звільнення. З цим згодна сестра Олега — Наталія Каплан.



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