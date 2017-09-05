Лучан кличуть на унікальний літературний фестиваль

17-18 листопада у Луцьку відбудеться І Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», який поєднає 4 країни та розповідатиме про літературу цілого століття.«Фронтера» виникла як проект міжнародної культурної взаємодії. В історії країн-учасниць цьогорічного фесту – Польщі, Білорусі, Латвії, України - є багато спільних сторінок, - повідомили організатори.Фестиваль унікальний для Луцька, та й для України загалом, адже окрім традиційних книжкових презентацій і розмов буде представлено оригінальні мистецькі проекти, заходи для дітей та молоді, а також поряд із відомими авторами виступатимуть автори-початківці, які роблять перші кроки на літературній ниві.Передфестивальні заходи стартують у п'ятницю, 16 листопада.Основні заходи фестивалю зосереджені в Палаці культури та Театрі ляльок та відбуватимуться протягом двох днів - 17 та 18 листопада.На гостей фестивалю чекають презентації новинок літератури, зокрема збірки есеїв Олександра Бойченка «Країна за Збручем», повісті «Чормет» Маркіяна Камиша, роману «Де немає Бога» Макса Кідрука, роману «Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан» Андрія Любки.Також під час фесту можна буде почути дуже різну поезію. Тут і поетичний слем-батл Павла Коробчука та Артема Полежаки, і читання за участі Кшиштофа Чижевського та Віолетти Ґжеґожевської (Польща), Маріса Салейса (Латвія).Ірина Загладько презентує виставку віршів-плакатів за мотивами творчості Вальжини Морт. Спробувати свої сили зможуть автори-початківці, переможці всеукраїнського поетичного конкурсу «Ліхтар року».Музичну частину фестивалю забезпечать Христина Халімонова, Мар’яна Савка із музично-поетичним перформансом «В саду зізнань» та поет з Білорусі Уладзь Лянкевич із поетично-акустичною програмою.Окрім того, на відвідувачів фесту чекає чуттєва музична вистава «Емі Вайнхауз. Тіло та душа» за мотивами біографії британської співачки. У ній візьмуть участь гурт The Velvet Sun та поет Павло Коробчук.Безкошовним буде вхід на дитячу сцени. Дітей під час фесту дивуватимуть новими історіями Ореста Осійчук та Сашко Дерманський. Окрім того, на них чекають різноманітні розваги та конкурси.Протягом усього фестивалю триватиме книжковий ярмарок, де кожен охочий зможе придбати новинки українських видавництв.