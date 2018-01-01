27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження генеральний продюсер 12 каналу Ольга Куліш (на фото).
Також день народження святкує журналіст Сергій Олешкевич та депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.
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Також день народження святкує журналіст Сергій Олешкевич та депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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