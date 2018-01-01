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27 жовтня на Волині: гортаючи календар

27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження генеральний продюсер 12 каналу Ольга Куліш (на фото).

Також день народження святкує журналіст Сергій Олешкевич та депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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