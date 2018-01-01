Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Зловмисники упродовж року вчиняли крадіжки та інші злочини на території області. Оперативникам вдалося вийти на слід злочинної групи та затримати п’ятьох чоловіків — жителів Рівненської, Волинської, Житомирської областей та громадянина іншої держави.



Так, 25 жовтня, у ході спецоперації у Рівному поліцейські затримали зловмисників після вчинення чергового злочину. Молодики саме поверталися після крадіжки із магазину у Радивилівському районі.

Крім того, вони обікрали магазин у Здолбунівському районі в ніч на 18 квітня.



Усім п’ятьом повідомили про підозру у вчиненні зазначених крадіжок. Також одному із зловмисників слідчі повідомили про підозру у хуліганстві 25 квітня цьогоріч у Рівному.



У Сарненському районі 25 жовтня під час проведення обшуку в господарстві за місцем проживання одного із учасників злочинної групи поліцейські виявили та вилучили автомат Калашникова та патрони до нього. Усе вилучене скеровано на проведення експертизи.



За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Усі учасники групи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.



Усіх п’ятьох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



26 жовтня, за клопотанням слідчого суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень та встановлюють їхні злочинні зв’язки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному правоохоронці затримали банду з п'ятьох осіб, які вчиняли злочини в області. Серед учасників угрупування був волинянин.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області Зловмисники упродовж року вчиняли крадіжки та інші злочини на території області. Оперативникам вдалося вийти на слід злочинної групи та затримати п’ятьох чоловіків — жителів Рівненської, Волинської, Житомирської областей та громадянина іншої держави.Так, 25 жовтня, у ході спецоперації у Рівному поліцейські затримали зловмисників після вчинення чергового злочину. Молодики саме поверталися після крадіжки із магазину у Радивилівському районі.Крім того, вони обікрали магазин у Здолбунівському районі в ніч на 18 квітня.Усім п’ятьом повідомили про підозру у вчиненні зазначених крадіжок. Також одному із зловмисників слідчі повідомили про підозру у хуліганстві 25 квітня цьогоріч у Рівному.У Сарненському районі 25 жовтня під час проведення обшуку в господарстві за місцем проживання одного із учасників злочинної групи поліцейські виявили та вилучили автомат Калашникова та патрони до нього. Усе вилучене скеровано на проведення експертизи.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Усі учасники групи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.Усіх п’ятьох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.26 жовтня, за клопотанням слідчого суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою.Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень та встановлюють їхні злочинні зв’язки.

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