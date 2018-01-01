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«Сатана»: у волинській електричці пенсіонерка ображала візочницю. ВІДЕО

«Сатана»: у волинській електричці пенсіонерка ображала візочницю. ВІДЕО
У електричці «Ковель-Здолбунів» літня жінка ображала дівчину з інвалідністю.

Відео інциденту опублікувала Ольга Яренчук на своїй сторінці у Facebook.

«Ось оця бабця сьогодні до людей з інвалідністю, дуже негативно віднеслась. В електричці з Рівного до Ківерців , підсіла біля нашої дівчинки на інвалідному візочку, стала придиратись щоб вона забрала свого пакета...ми попросили її сісти на іншому місті поряд.

Бабуля стала нас ображати....що ми такі сякі, що ми від наркоманів, що чорти в нас по головам ходять і багато іншого.... дуже неприємна ситуація, яка дуже ранила наших батьків та нас самих....» – йдеться у дописі.


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Теги: інвалідність, пенсіонер, Волинь, скандал, інцидент
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Коментарі 1
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,Ця стара відьма ,прихожанка момковсьеоі церкви ,там так вчать .
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