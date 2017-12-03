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На Волині зловили автівку, нашпиговану краденим брухтом

На Волині зловили автівку, нашпиговану краденим брухтом
Ковельські патрульні за порушення правил зупинили авто, яке було нашпиговане краденими металевими предметами.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Автівку екіпаж ковельських патрульних зупинив на автодорозі М-07 за порушення правил дорожнього руху.

При розмові з інспекторами водій помітно хвилювався і це викликало підозру. Перевіряючи транспортний засіб, патрульні виявили в ньому металеві предмети у великій кількості, походження яких чоловік пояснити не міг. Полісмени припустили, що вони крадені, тож викликали на місце слідчо-оперативну групу, аби розібратись в ситуації детальніше.

Так і сталось: усі предмети вилучили, а особу доставили в Ковельський відділок поліції.

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Теги: патрульна поліція, порушення, правила
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