На Волині зловили автівку, нашпиговану краденим брухтом
Сьогодні, 21:48
Ковельські патрульні за порушення правил зупинили авто, яке було нашпиговане краденими металевими предметами.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Автівку екіпаж ковельських патрульних зупинив на автодорозі М-07 за порушення правил дорожнього руху.
При розмові з інспекторами водій помітно хвилювався і це викликало підозру. Перевіряючи транспортний засіб, патрульні виявили в ньому металеві предмети у великій кількості, походження яких чоловік пояснити не міг. Полісмени припустили, що вони крадені, тож викликали на місце слідчо-оперативну групу, аби розібратись в ситуації детальніше.
Так і сталось: усі предмети вилучили, а особу доставили в Ковельський відділок поліції.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Автівку екіпаж ковельських патрульних зупинив на автодорозі М-07 за порушення правил дорожнього руху.
При розмові з інспекторами водій помітно хвилювався і це викликало підозру. Перевіряючи транспортний засіб, патрульні виявили в ньому металеві предмети у великій кількості, походження яких чоловік пояснити не міг. Полісмени припустили, що вони крадені, тож викликали на місце слідчо-оперативну групу, аби розібратись в ситуації детальніше.
Так і сталось: усі предмети вилучили, а особу доставили в Ковельський відділок поліції.
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