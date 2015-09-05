Лучанка, яка перехворіла поліомієлітом, розповіла про ставлення до щеплень

Анна Шевчук, яка у 1959 році перехворіла на поліомієліт, розповіла, через які страждання їй тоді довелося пройти, і наголосила на необхідності щеплень для дітей у наш час.



Про це стало відомо із програми «Тема дня», що вийшла в ефірі Суспільного Волині, - пише



Зараз жінка у результаті перенесеної хвороби перебуває на інвалідному візку. Вона очолює громадську організацію «Волинський фонд активної реабілітації неповносправних».



«Як я захворіла, я була паралізована, нерухома. Була тільки голова рухома. Думали, як воно буде, чи буду я сидіти, як я буду жити. І це було протягом 40 днів», – розповідає про пережите зі слів батьків. Адже захворіла у віці 11 місяців.



«Що за хвороба – ніхто її і не знав на той час. «У нас була епідемія. І коли мама привезла мене у Млинів в районну лікарню, то там було дуже-дуже багато діток. Багато з них помирало. Зі слів мами і тата знаю, що були такі, які лежали і ні разу вже не сіли, не встали, не заворушилися», – продовжує вона.



«Таких важких, як я, забирали зразу в обласну лікарню. Нас привезли туди і не дозволили спілкуватися з батьками. Мене залишили один на один з лікарями і хворобою. Мені було 11 місяців. Тоді вже був рік. Нам цілий рік не можна було бачити батьків, тому що нервова ситема дитини страждає, коли дитина хвилюється», – зі сльозами на очах пригадує Анна Шевчук.



За її словами, дуже важко було й батькам пережити це.



Згодом її чекав тривалий період реабілітації.



Звертаючись до нинішніх мам, Анна Шевчук вважає, що щеплення від поліомієліту робити просто необхідно.



«Я б наприклад взяла такий досвід як у Польщі. Вони там штрафують мам, які не роблять щеплень», – зазначила жінка.



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