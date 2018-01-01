Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр





За час існування проекту понад 300 лучан поважного віку переглянули цікаві стрічки як українського, так і зарубіжного кінематографу -



А 27 жовтня громадська організація, презентувала новий проект "Доступний театр для пенсіонерів". 65 осіб із радістю і у передчутті прекрасного прийшли подивитися драматичну комедію "Циліндр".



Директор Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Анатолій Глива переконаний, що ця ініціатива потрібна, адже за таких умов створюються однакові можливості для відвідування театру усіма охочими. Тож проект громадської організації, засновником якої є Андрій Покровський, йому сподобався.



"Я знаю людей, які люблять театр і ходили туди, але зараз у них такої можливості немає. І якраз ця ініціатива від Громадянського Руху "СВІДОМІ" дозволить пенсіонерам відвідувати вистави. Ми виділили гарні місця їм на 1, 2, 5 рядах, тому пенсіонери відчують, що до них є увага. Я думаю, що усі отримають позитивні емоції, адже ми для початку запропонували комедію "Циліндр" італійського драматурга Едуардо де Філіппо. Ця вистава – це сумна але правдива комедія, як наше життя", – зауважив директор театру.









Самі ж пенсіонери вдячні, що у суботній вечір вони перебувають у театрі та насолоджуються грою акторів.



"Пропозицію "СВІДОМИХ" прийняли з радістю тому, що вважаємо, що старше покоління у суспільстві не дуже обтяжили увагою, тому кожна хороша справа нам приємна і ми ідемо назустріч. Завдяки Громадянському Руху відвідуємо кінотеатр у "Промені", а тепер ще й будемо у драматичному театрі сидіти з квитками і не оглядатися, що хтось підніме і скаже "Встаньте і перейдіть на інше місце", - розповіла відвідувачка театру Людмила Сімон.







А пані Галина розповіла, що востаннє відвідувала театр ще за радянських часів, тому ініціатива громадської організації їй цікава, і тепер старатиметься потрапляти на вистави якомога частіше. Також вона емоційно подякувала за небайдужість до пенсіонерів.



Самі ж пенсіонери вдячні, що у суботній вечір вони перебувають у театрі та насолоджуються грою акторів.



"Пропозицію "СВІДОМИХ" прийняли з радістю тому, що вважаємо, що старше покоління у суспільстві не дуже обтяжили увагою, тому кожна хороша справа нам приємна і ми ідемо назустріч. Завдяки Громадянському Руху відвідуємо кінотеатр у "Промені", а тепер ще й будемо у драматичному театрі сидіти з квитками і не оглядатися, що хтось підніме і скаже "Встаньте і перейдіть на інше місце", - розповіла відвідувачка театру Людмила Сімон.







А пані Галина розповіла, що востаннє відвідувала театр ще за радянських часів, тому ініціатива громадської організації їй цікава, і тепер старатиметься потрапляти на вистави якомога частіше. Також вона емоційно подякувала за небайдужість до пенсіонерів.



Співзасновник Руху Тарас Шкітер сподівається, що новий проект буде успішним.







"Ми реалізовуємо багато потрібних проектів, а сьогодні презентуємо ще один. Це "Доступний театр для пенсіонерів". Ми пропонуємо усім пенсіонерам звертатися до нас, адже й надалі організовуватимемо перегляди вистав. Хочемо подарувати пенсіонерам культурний відпочинок, адже через ряд причин, у тому числі з невеликими пенсіями, не кожен може дозволити собі культурне життя, а ми хочемо їм у цьому допомогти. Я сподіваюся, що цей проект буде користуватися популярністю", - зауважив Тарас Шкітер.



Своєю чергою координатор проекту Євгеній Мікоян запевнив, що у Громадянському Русі "СВІДОМІ" прислухалися до бажань пенсіонерів, саме тому співпраця із театром стане регулярним процесом.







"Основна мета проекту – підвищити доступ до культурних розваг для наших пенсіонерів. Адже у той час, коли зростають тарифи, падає купівельна спроможність, пенсіонери не можуть собі дозволити будь-яке дозвілля. Ми вважаємо, що більшість пенсіонерів – це активні і цілеспрямовані люди і їхнє дозвілля повинне бути цікавим", - підсумував координатор.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Громадянський Рух "СВІДОМІ", започаткував традицію відвідування пенсіонерами кінотеатру.За час існування проекту понад 300 лучан поважного віку переглянули цікаві стрічки як українського, так і зарубіжного кінематографу - пише "Конкурент".А 27 жовтня громадська організація, презентувала новий проект "Доступний театр для пенсіонерів". 65 осіб із радістю і у передчутті прекрасного прийшли подивитися драматичну комедію "Циліндр".Директор Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Анатолій Глива переконаний, що ця ініціатива потрібна, адже за таких умов створюються однакові можливості для відвідування театру усіма охочими. Тож проект громадської організації, засновником якої є Андрій Покровський, йому сподобався."Я знаю людей, які люблять театр і ходили туди, але зараз у них такої можливості немає. І якраз ця ініціатива від Громадянського Руху "СВІДОМІ" дозволить пенсіонерам відвідувати вистави. Ми виділили гарні місця їм на 1, 2, 5 рядах, тому пенсіонери відчують, що до них є увага. Я думаю, що усі отримають позитивні емоції, адже ми для початку запропонували комедію "Циліндр" італійського драматурга Едуардо де Філіппо. Ця вистава – це сумна але правдива комедія, як наше життя", – зауважив директор театру.Самі ж пенсіонери вдячні, що у суботній вечір вони перебувають у театрі та насолоджуються грою акторів."Пропозицію "СВІДОМИХ" прийняли з радістю тому, що вважаємо, що старше покоління у суспільстві не дуже обтяжили увагою, тому кожна хороша справа нам приємна і ми ідемо назустріч. Завдяки Громадянському Руху відвідуємо кінотеатр у "Промені", а тепер ще й будемо у драматичному театрі сидіти з квитками і не оглядатися, що хтось підніме і скаже "Встаньте і перейдіть на інше місце", - розповіла відвідувачка театру Людмила Сімон.А пані Галина розповіла, що востаннє відвідувала театр ще за радянських часів, тому ініціатива громадської організації їй цікава, і тепер старатиметься потрапляти на вистави якомога частіше. Також вона емоційно подякувала за небайдужість до пенсіонерів.Самі ж пенсіонери вдячні, що у суботній вечір вони перебувають у театрі та насолоджуються грою акторів."Пропозицію "СВІДОМИХ" прийняли з радістю тому, що вважаємо, що старше покоління у суспільстві не дуже обтяжили увагою, тому кожна хороша справа нам приємна і ми ідемо назустріч. Завдяки Громадянському Руху відвідуємо кінотеатр у "Промені", а тепер ще й будемо у драматичному театрі сидіти з квитками і не оглядатися, що хтось підніме і скаже "Встаньте і перейдіть на інше місце", - розповіла відвідувачка театру Людмила Сімон.А пані Галина розповіла, що востаннє відвідувала театр ще за радянських часів, тому ініціатива громадської організації їй цікава, і тепер старатиметься потрапляти на вистави якомога частіше. Також вона емоційно подякувала за небайдужість до пенсіонерів.Співзасновник Руху Тарас Шкітер сподівається, що новий проект буде успішним."Ми реалізовуємо багато потрібних проектів, а сьогодні презентуємо ще один. Це "Доступний театр для пенсіонерів". Ми пропонуємо усім пенсіонерам звертатися до нас, адже й надалі організовуватимемо перегляди вистав. Хочемо подарувати пенсіонерам культурний відпочинок, адже через ряд причин, у тому числі з невеликими пенсіями, не кожен може дозволити собі культурне життя, а ми хочемо їм у цьому допомогти. Я сподіваюся, що цей проект буде користуватися популярністю", - зауважив Тарас Шкітер.Своєю чергою координатор проекту Євгеній Мікоян запевнив, що у Громадянському Русі "СВІДОМІ" прислухалися до бажань пенсіонерів, саме тому співпраця із театром стане регулярним процесом."Основна мета проекту – підвищити доступ до культурних розваг для наших пенсіонерів. Адже у той час, коли зростають тарифи, падає купівельна спроможність, пенсіонери не можуть собі дозволити будь-яке дозвілля. Ми вважаємо, що більшість пенсіонерів – це активні і цілеспрямовані люди і їхнє дозвілля повинне бути цікавим", - підсумував координатор.

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