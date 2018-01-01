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Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр
У місті Громадянський Рух "СВІДОМІ", започаткував традицію відвідування пенсіонерами кінотеатру.

За час існування проекту понад 300 лучан поважного віку переглянули цікаві стрічки як українського, так і зарубіжного кінематографу - пише "Конкурент".

А 27 жовтня громадська організація, презентувала новий проект "Доступний театр для пенсіонерів". 65 осіб із радістю і у передчутті прекрасного прийшли подивитися драматичну комедію "Циліндр".

Директор Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Анатолій Глива переконаний, що ця ініціатива потрібна, адже за таких умов створюються однакові можливості для відвідування театру усіма охочими. Тож проект громадської організації, засновником якої є Андрій Покровський, йому сподобався.

"Я знаю людей, які люблять театр і ходили туди, але зараз у них такої можливості немає. І якраз ця ініціатива від Громадянського Руху "СВІДОМІ" дозволить пенсіонерам відвідувати вистави. Ми виділили гарні місця їм на 1, 2, 5 рядах, тому пенсіонери відчують, що до них є увага. Я думаю, що усі отримають позитивні емоції, адже ми для початку запропонували комедію "Циліндр" італійського драматурга Едуардо де Філіппо. Ця вистава – це сумна але правдива комедія, як наше життя", – зауважив директор театру.

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр


Самі ж пенсіонери вдячні, що у суботній вечір вони перебувають у театрі та насолоджуються грою акторів.

"Пропозицію "СВІДОМИХ" прийняли з радістю тому, що вважаємо, що старше покоління у суспільстві не дуже обтяжили увагою, тому кожна хороша справа нам приємна і ми ідемо назустріч. Завдяки Громадянському Руху відвідуємо кінотеатр у "Промені", а тепер ще й будемо у драматичному театрі сидіти з квитками і не оглядатися, що хтось підніме і скаже "Встаньте і перейдіть на інше місце", - розповіла відвідувачка театру Людмила Сімон.

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр


А пані Галина розповіла, що востаннє відвідувала театр ще за радянських часів, тому ініціатива громадської організації їй цікава, і тепер старатиметься потрапляти на вистави якомога частіше. Також вона емоційно подякувала за небайдужість до пенсіонерів.

Самі ж пенсіонери вдячні, що у суботній вечір вони перебувають у театрі та насолоджуються грою акторів.

"Пропозицію "СВІДОМИХ" прийняли з радістю тому, що вважаємо, що старше покоління у суспільстві не дуже обтяжили увагою, тому кожна хороша справа нам приємна і ми ідемо назустріч. Завдяки Громадянському Руху відвідуємо кінотеатр у "Промені", а тепер ще й будемо у драматичному театрі сидіти з квитками і не оглядатися, що хтось підніме і скаже "Встаньте і перейдіть на інше місце", - розповіла відвідувачка театру Людмила Сімон.

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр


А пані Галина розповіла, що востаннє відвідувала театр ще за радянських часів, тому ініціатива громадської організації їй цікава, і тепер старатиметься потрапляти на вистави якомога частіше. Також вона емоційно подякувала за небайдужість до пенсіонерів.

Співзасновник Руху Тарас Шкітер сподівається, що новий проект буде успішним.

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр


"Ми реалізовуємо багато потрібних проектів, а сьогодні презентуємо ще один. Це "Доступний театр для пенсіонерів". Ми пропонуємо усім пенсіонерам звертатися до нас, адже й надалі організовуватимемо перегляди вистав. Хочемо подарувати пенсіонерам культурний відпочинок, адже через ряд причин, у тому числі з невеликими пенсіями, не кожен може дозволити собі культурне життя, а ми хочемо їм у цьому допомогти. Я сподіваюся, що цей проект буде користуватися популярністю", - зауважив Тарас Шкітер.

Своєю чергою координатор проекту Євгеній Мікоян запевнив, що у Громадянському Русі "СВІДОМІ" прислухалися до бажань пенсіонерів, саме тому співпраця із театром стане регулярним процесом.

Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр


"Основна мета проекту – підвищити доступ до культурних розваг для наших пенсіонерів. Адже у той час, коли зростають тарифи, падає купівельна спроможність, пенсіонери не можуть собі дозволити будь-яке дозвілля. Ми вважаємо, що більшість пенсіонерів – це активні і цілеспрямовані люди і їхнє дозвілля повинне бути цікавим", - підсумував координатор.


Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр
Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр
Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр
Луцькі пенсіонери зможуть безкоштовно відвідувати театр


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Теги: свідомі, театр, пенсіонери
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