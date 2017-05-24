У Луцьку відбувся чемпіонат з бразильського джіу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 15:35
В обласному центрі Волині відулися змагання з джіу-джитсу, в якому взяли участь понад 250 спортсменів.
Спортивне дійство, яке отримало назву «Lutsk Open Jiu-Jitsu Championship 2018», влаштували 27 жовтня у спортивному комплексі Волинського обласного військвого ліцею. Організатор турніру — клуб «Гарда» - пише Район.Луцьк.
Як розповів засновник та головний тренер клубу Михайло Савчук, цьогоріч Чемпіонат значно розширив свою географію. Зокрема, приїхали учасники з міст Західної та Центральної України — Рівне, Івано-Франківськ, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Фастів, Київ та інші.
Учасниками турніру стали спортмени категорій: діти 4-14, юніори 15-17, дорослі 18+.
«І спортсмени, і команди відзначили високий рівень організації Чемпіонату і обіцяли наступного року привезти більші делегації», розповів Михайло Савчук.
«Lutsk Open Jiu-Jitsu Championship 2018» відбувся за сприяння Федерації бразильського джіу-джисту України, Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради, військового ліцею, компанії «West Auto Hub».
До слова, луцьк доросла команда здобула на Чемпіонаті перше місце, достойно виступили й молодші спортсмени.
«Луцький Чемпіонат став одним з етапів підготовки до Чемпіонату України з бразильського джіу-джитсу. Також днями наша команда відправляється на Чемпіонат світу з панкратіону, який відбудеться в Білорусі в місті Бобруйськ», — додав Савчук.
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Спортивне дійство, яке отримало назву «Lutsk Open Jiu-Jitsu Championship 2018», влаштували 27 жовтня у спортивному комплексі Волинського обласного військвого ліцею. Організатор турніру — клуб «Гарда» - пише Район.Луцьк.
Як розповів засновник та головний тренер клубу Михайло Савчук, цьогоріч Чемпіонат значно розширив свою географію. Зокрема, приїхали учасники з міст Західної та Центральної України — Рівне, Івано-Франківськ, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Фастів, Київ та інші.
Учасниками турніру стали спортмени категорій: діти 4-14, юніори 15-17, дорослі 18+.
«І спортсмени, і команди відзначили високий рівень організації Чемпіонату і обіцяли наступного року привезти більші делегації», розповів Михайло Савчук.
«Lutsk Open Jiu-Jitsu Championship 2018» відбувся за сприяння Федерації бразильського джіу-джисту України, Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради, військового ліцею, компанії «West Auto Hub».
До слова, луцьк доросла команда здобула на Чемпіонаті перше місце, достойно виступили й молодші спортсмени.
«Луцький Чемпіонат став одним з етапів підготовки до Чемпіонату України з бразильського джіу-джитсу. Також днями наша команда відправляється на Чемпіонат світу з панкратіону, який відбудеться в Білорусі в місті Бобруйськ», — додав Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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