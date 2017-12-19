В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО





На облавку боїнга перебували 189 людей, серед них - троє дітей, - пише



Повітряне судно раптово зникло з радарів. За даними ЗМІ, перед тим пілоти просили про повернення на базу. Цей літак в авіакомпанії новий, отримали його лише у серпні.



У морі нині триває пошукова операція - з води дістають уламки лайнера та особисті речі пасажирів.



Причину катастрофи обіцяють встановити після того, як знайдуть чорні скриньки.



Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) із Джакарти й повинен був приземлитися о 7.20 в місті Пангкал Пінанг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Індонезії сталася авіатроща. Літак компанії Lion Air упав у море за кілька хвилин після зльоту зі столиці Джакарти.На облавку боїнга перебували 189 людей, серед них - троє дітей, - пише ТСН Повітряне судно раптово зникло з радарів. За даними ЗМІ, перед тим пілоти просили про повернення на базу. Цей літак в авіакомпанії новий, отримали його лише у серпні.У морі нині триває пошукова операція - з води дістають уламки лайнера та особисті речі пасажирів.Причину катастрофи обіцяють встановити після того, як знайдуть чорні скриньки.Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) із Джакарти й повинен був приземлитися о 7.20 в місті Пангкал Пінанг.

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