В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
Сьогодні, 09:43
В Індонезії сталася авіатроща. Літак компанії Lion Air упав у море за кілька хвилин після зльоту зі столиці Джакарти.
На облавку боїнга перебували 189 людей, серед них - троє дітей, - пише ТСН.
Повітряне судно раптово зникло з радарів. За даними ЗМІ, перед тим пілоти просили про повернення на базу. Цей літак в авіакомпанії новий, отримали його лише у серпні.
У морі нині триває пошукова операція - з води дістають уламки лайнера та особисті речі пасажирів.
Причину катастрофи обіцяють встановити після того, як знайдуть чорні скриньки.
Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) із Джакарти й повинен був приземлитися о 7.20 в місті Пангкал Пінанг.
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На облавку боїнга перебували 189 людей, серед них - троє дітей, - пише ТСН.
Повітряне судно раптово зникло з радарів. За даними ЗМІ, перед тим пілоти просили про повернення на базу. Цей літак в авіакомпанії новий, отримали його лише у серпні.
У морі нині триває пошукова операція - з води дістають уламки лайнера та особисті речі пасажирів.
Причину катастрофи обіцяють встановити після того, як знайдуть чорні скриньки.
Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) із Джакарти й повинен був приземлитися о 7.20 в місті Пангкал Пінанг.
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