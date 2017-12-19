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В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО

В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії сталася авіатроща. Літак компанії Lion Air упав у море за кілька хвилин після зльоту зі столиці Джакарти.

На облавку боїнга перебували 189 людей, серед них - троє дітей, - пише ТСН.

Повітряне судно раптово зникло з радарів. За даними ЗМІ, перед тим пілоти просили про повернення на базу. Цей літак в авіакомпанії новий, отримали його лише у серпні.

У морі нині триває пошукова операція - з води дістають уламки лайнера та особисті речі пасажирів.

Причину катастрофи обіцяють встановити після того, як знайдуть чорні скриньки.

Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) із Джакарти й повинен був приземлитися о 7.20 в місті Пангкал Пінанг.

В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО
В Індонезії розбився пасажирський літак із 189 людьми на борту. ФОТО

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Теги: авіакатастрофа, літак, індонезія
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