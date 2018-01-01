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Волинян закликають бути обережними: розповіли про шахрайську схему

Волинян закликають бути обережними: розповіли про шахрайську схему
Луцька місцева прокуратура попереджає волинян про нову схему шахрайства.

Про це йдеться у прес-службі відомства.

Луцька місцева прокуратура Волинської області звертається до
громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків нібито від імені керівника місцевої прокуратури з вимогою або проханням до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів.

Такі вимоги від імені посадових осіб органів прокуратури не вперше
цьогоріч задля власної наживи у шахрайський спосіб пред’являють особи, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької чи Луганської областей, а також громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Прокурори застерігають волинян – в жодному разі не надсилати і не
передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи.

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Теги: прокуратура, Волинь, шахрай
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