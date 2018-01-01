Волинян закликають бути обережними: розповіли про шахрайську схему
Сьогодні, 15:05
Луцька місцева прокуратура попереджає волинян про нову схему шахрайства.
Про це йдеться у прес-службі відомства.
Луцька місцева прокуратура Волинської області звертається до
громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків нібито від імені керівника місцевої прокуратури з вимогою або проханням до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів.
Такі вимоги від імені посадових осіб органів прокуратури не вперше
цьогоріч задля власної наживи у шахрайський спосіб пред’являють особи, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької чи Луганської областей, а також громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі.
Прокурори застерігають волинян – в жодному разі не надсилати і не
передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи.
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Про це йдеться у прес-службі відомства.
Луцька місцева прокуратура Волинської області звертається до
громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків нібито від імені керівника місцевої прокуратури з вимогою або проханням до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів.
Такі вимоги від імені посадових осіб органів прокуратури не вперше
цьогоріч задля власної наживи у шахрайський спосіб пред’являють особи, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької чи Луганської областей, а також громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі.
Прокурори застерігають волинян – в жодному разі не надсилати і не
передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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