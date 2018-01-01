Волинян закликають бути обережними: розповіли про шахрайську схему

Луцька місцева прокуратура попереджає волинян про нову схему шахрайства.Про це йдеться у прес-службі відомства.Луцька місцева прокуратура Волинської області звертається догромадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків нібито від імені керівника місцевої прокуратури з вимогою або проханням до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів.Такі вимоги від імені посадових осіб органів прокуратури не впершецьогоріч задля власної наживи у шахрайський спосіб пред’являють особи, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької чи Луганської областей, а також громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі.Прокурори застерігають волинян – в жодному разі не надсилати і непередавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи.