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У садочку на Волині встановили камери спостереження

У садочку на Волині встановили камери спостереження
Аби на територію дошкільного закладу не потрапляли сторонні люди, на будівлі рожищенського садочка №3 «Сонечко» встановили камери спостереження.

Про це повідомили у рожищенській мерії.

Часто завгосп ДНЗ №3 Василь Аршулік розповідав, що після «відпочинку» нічних гуляк на території закладу виявляють гори сміття, поламані гірки, побитий шифер на бесідці, виламані залізні прути на брамі.

«Невдовзі у цьому садочку запрацює система відеоспостереження, а також буде встановлене вуличне освітлення. Рішення про виділення коштів на встановлення відеокамер та ліхтарів виносилося на сесію міської ради й депутати його одноголосно підтримали. Маємо надію, що це дасть змогу вести боротьбу зі сторонніми людьми, які заходять на територію, особливо ввечері, а також виявляти та карати порушників, які руйнують комунальне майно та майно зроблене руками батьків», - зауважив міський голова В’ячеслав Поліщук.

За словами очільника міста, якщо такий досвід принесе позитивні результати, то камери відеоспостереження будуть встановленні на всіх будівлях ДНЗ міста Рожища.

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Теги: камери, відеоспостереження
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