У садочку на Волині встановили камери спостереження

Аби на територію дошкільного закладу не потрапляли сторонні люди, на будівлі рожищенського садочка №3 «Сонечко» встановили камери спостереження.Про це повідомили у рожищенській мерії.Часто завгосп ДНЗ №3розповідав, що після «відпочинку» нічних гуляк на території закладу виявляють гори сміття, поламані гірки, побитий шифер на бесідці, виламані залізні прути на брамі.«Невдовзі у цьому садочку запрацює система відеоспостереження, а також буде встановлене вуличне освітлення. Рішення про виділення коштів на встановлення відеокамер та ліхтарів виносилося на сесію міської ради й депутати його одноголосно підтримали. Маємо надію, що це дасть змогу вести боротьбу зі сторонніми людьми, які заходять на територію, особливо ввечері, а також виявляти та карати порушників, які руйнують комунальне майно та майно зроблене руками батьків», - зауважив міський головаЗа словами очільника міста, якщо такий досвід принесе позитивні результати, то камери відеоспостереження будуть встановленні на всіх будівлях ДНЗ міста Рожища.