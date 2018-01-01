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Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків

Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків
За минулу добу бригади Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 411 разів виїжджали на виклики.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

З них екстрені - 369, неекстрені - 42. 10 виїздів були безрезультатними. Медики надали 108 порад.

Консультаційно-телеметричний центр прийняв та проаналізував 127 ЕКГ.

До центральної оперативної диспетчерської надійшло 8 викликів приводом до яких стали травми, отримані потерпілими внаслідок бійок, два з яких - ножові поранення. Усіх травмованих після наданої допомоги для подальшого лікування доставили у лікувальні заклади.

Із районних лікарень до лікувальних закладів м. Луцька бригади ЕМД транспортували 11 важкохворих пацієнтів, які потребували медичного супроводу.

Шестеро пацієнтів з діагнозом «Гострий інфаркт міокарду з елевацією ST» доставили до лікувальних закладів області.

У Любешівському районі внаслідок нещасного випадку, який трапився у лісі, був важко травмований чоловік, на жаль, до приїзду бригади ЕМД, він помер.

"Нововолинська лікарська бригада ЕМД прибувши на виклик до хворої, яка скаржилася на біль за грудиною, встановила діагноз: «Гострий інфаркт міокарду з елевацією ST». Врахувавши стан пацієнтки і відстань до найближчого лікувального закладу було проведено тромболітичну терапію препаратом «Металізе», який розчиняє тромб у коронарній артерії - причину інфаркту. В стані середньої важкості пацієнтку для подальшого лікування доставили в Нововолинську МКЛ.
Крім того за добу 8 бригад ЕМД надавали допомогу потерпілим у ДТП, які трапилися на території Волинської області", - повідомили медики.

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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