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Повідомили, чи відключатимуть воду через борги «Луцькводоканалу»

Повідомили, чи відключатимуть воду через борги «Луцькводоканалу»
Заступник міського голови Луцька Григорій Недопад запевнив, що проблеми заборгованості «Луцькводоканалу» вирішуються, тому місто без води не залишиться.

Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 31 жовтня.

Нагадаємо, у ПрАТ «Волиньобленерго» заявили, що починають поетапне відключення «Луцькводоканалу» від електропостачання через заборгованість.

Згодом директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук розповів, що підприємство веде переговори, аби їм не відключали постачання електроенергії, яке запланували з 12 листопада.

Як розповів Григорій Недопад, на наступне пленарне засідання сесії запропонують хід вирішення проблеми. Наразі ж лучан закликають не хвилюватися, оскільки без води місто не залишиться.

«Будемо звертатися до сесії міської ради і запропонуємо хід вирішення. Луцьк буде з водою однозначно.

Це є стратегічний об’єкт, ведуться перемовини. Шукаємо вихід з ситуації», – зазначив заступник міського голови.

Також він наголосив, що наразі також збільшилася заборгованість споживачів за водопостачання. Тому закликав лучан вчасно сплачувати за спожиті послуги, аби не поглиблювати існуючу проблему.

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Теги: Луцькводоканал, вода, водопостачання, енергія, Волиньобленерго, борг
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