Повідомили, чи відключатимуть воду через борги «Луцькводоканалу»

Заступник міського голови Луцьказапевнив, що проблеми заборгованості «Луцькводоканалу» вирішуються, тому місто без води не залишиться.Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 31 жовтня.Нагадаємо, у ПрАТ «Волиньобленерго» заявили, що починають поетапне відключення «Луцькводоканалу» від електропостачання через заборгованість.Згодом директор КП «Луцькводоканал»розповів, що підприємство веде переговори, аби їм не відключали постачання електроенергії, яке запланували з 12 листопада.Як розповів Григорій Недопад, на наступне пленарне засідання сесії запропонують хід вирішення проблеми. Наразі ж лучан закликають не хвилюватися, оскільки без води місто не залишиться.«Будемо звертатися до сесії міської ради і запропонуємо хід вирішення. Луцьк буде з водою однозначно.Це є стратегічний об’єкт, ведуться перемовини. Шукаємо вихід з ситуації», – зазначив заступник міського голови.Також він наголосив, що наразі також збільшилася заборгованість споживачів за водопостачання. Тому закликав лучан вчасно сплачувати за спожиті послуги, аби не поглиблювати існуючу проблему.