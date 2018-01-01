У Луцьку дитині не продали хліб

У луцькому кіоску відмовилися продати хліб дитині, бо та хотіла розрахуватися копійками.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама дитини"Пост гніву. Моїй дитині не продали хліб. Ще й відчитали, бо він платив копійками. Копійки - це вже не гроші?? пане Алферов, то для чого купа кіосків по місту? Ок. Добре, що я була вдома. Та змогла постояти за свою дитину. А якщо пенсіонер, а якщо хворе серце, щоб витримати всі аргументи продавчині. І ЧОМУ НЕМАЄ КНИГИ СКАРГ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ?" - написала жінка.Як розповіла Олена, хлібний кіоск розташований на вулиці Конякіна, 9.Коментатори навіть вирішили влаштували імпровізований флешмоб: люди закликали піти у цей магазин та купити хліб саме за монети.