вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку дитині не продали хліб

У Луцьку дитині не продали хліб
У луцькому кіоску відмовилися продати хліб дитині, бо та хотіла розрахуватися копійками.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама дитини Олена Шамайда.

"Пост гніву. Моїй дитині не продали хліб. Ще й відчитали, бо він платив копійками. Копійки - це вже не гроші?? пане Алферов, то для чого купа кіосків по місту? Ок. Добре, що я була вдома. Та змогла постояти за свою дитину. А якщо пенсіонер, а якщо хворе серце, щоб витримати всі аргументи продавчині. І ЧОМУ НЕМАЄ КНИГИ СКАРГ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ?" - написала жінка.

Як розповіла Олена, хлібний кіоск розташований на вулиці Конякіна, 9.

Коментатори навіть вирішили влаштували імпровізований флешмоб: люди закликали піти у цей магазин та купити хліб саме за монети.

У Луцьку дитині не продали хліб
У Луцьку дитині не продали хліб

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хліб, гроші, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це не Алфьорова. Директор ТзОВ "Волинський пекар" - АЙРАНДЖИ ОГЛИ ЕРХАН ФЕВЗІ
Відповісти
Та закидати продавця яйцями, а потім копійками щоб аж поприставали! Хай бачить "героїв" народ і діти хай сміються.
Відповісти
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пишнотілу волинянку вигнали з шоу «Модель XL» за крок до фіналу
Сьогодні, 12:23
Як на Волині лікуватимуть туберкульоз по-новому. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
У Луцьку дитині не продали хліб
Сьогодні, 12:02
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Повідомили, чи відключатимуть воду через борги «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
Хліб на Волині подорожчав на 12% Хліб на Волині подорожчав на 12%
06 вересень, 17:30
Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО Луцькі муніципали витратили більше мільйона гривень на «робочий» одяг. ВІДЕО
06 вересень, 10:22
Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець
13 серпень, 11:16
У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО
12 липень, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» підпишуть мирову угоду
Сьогодні, 13:02
 0
День пам'яті святого Луки: що не можна та можна робити у цей день
Сьогодні, 12:59
 0
«Луцьктепло» планує збільшити тарифи
Сьогодні, 12:54
 0
Пишнотілу волинянку вигнали з шоу «Модель XL» за крок до фіналу
Сьогодні, 12:23
 0
«Це наруга над місцевим самоврядуванням», – Вусенко про події в Луцькраді
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8