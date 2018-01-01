У Луцьку дитині не продали хліб
Сьогодні, 12:02
У луцькому кіоску відмовилися продати хліб дитині, бо та хотіла розрахуватися копійками.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама дитини Олена Шамайда.
"Пост гніву. Моїй дитині не продали хліб. Ще й відчитали, бо він платив копійками. Копійки - це вже не гроші?? пане Алферов, то для чого купа кіосків по місту? Ок. Добре, що я була вдома. Та змогла постояти за свою дитину. А якщо пенсіонер, а якщо хворе серце, щоб витримати всі аргументи продавчині. І ЧОМУ НЕМАЄ КНИГИ СКАРГ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ?" - написала жінка.
Як розповіла Олена, хлібний кіоск розташований на вулиці Конякіна, 9.
Коментатори навіть вирішили влаштували імпровізований флешмоб: люди закликали піти у цей магазин та купити хліб саме за монети.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала мама дитини Олена Шамайда.
"Пост гніву. Моїй дитині не продали хліб. Ще й відчитали, бо він платив копійками. Копійки - це вже не гроші?? пане Алферов, то для чого купа кіосків по місту? Ок. Добре, що я була вдома. Та змогла постояти за свою дитину. А якщо пенсіонер, а якщо хворе серце, щоб витримати всі аргументи продавчині. І ЧОМУ НЕМАЄ КНИГИ СКАРГ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ?" - написала жінка.
Як розповіла Олена, хлібний кіоск розташований на вулиці Конякіна, 9.
Коментатори навіть вирішили влаштували імпровізований флешмоб: люди закликали піти у цей магазин та купити хліб саме за монети.
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Коментарі 2
Це не Алфьорова. Директор ТзОВ "Волинський пекар" - АЙРАНДЖИ ОГЛИ ЕРХАН ФЕВЗІ
Та закидати продавця яйцями, а потім копійками щоб аж поприставали! Хай бачить "героїв" народ і діти хай сміються.
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