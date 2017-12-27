«Луцьктепло» та «Тепелен» підпишуть мирову угоду

Луцькрада погодила рішення про підписання мирової угоди між КП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен», яка має на меті реструктуризувати борг підприємства.Рішення прийняли на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 31 жовтня.Як розповіла директор «Луцьктепла», питання стосовно заборгованості підприємства перед «Тепереном» не вирішується уже тривалий час.Раніше, рішенням суду «Тепелену» вдалося примусово списати з рахунків міського підприємства 5 мільйонів 200 тисяч гривень та заморозити рахунки «Луцьктепла».Наразі заборгованість складає ще 23 мільйони.Відтак до «Луцьктепла» надійшла пряма вимога про укладення мирової угоди. Вона передбачає розстрочку виплати боргу на 52 місяці.«Власники «Тепелену» мають вплив на «Луцьктепло» через котельню на Карбишева. Може скластися ситуація, що котельня не буде опалюватися потужностями Луцьктепла», – зазначила Валентина Малютіна.Натомість дехто з депутатів вважає, що підписання угоди – пряме визнання свого боргу, яке вже не можна буде оскаржити у суді. Як результат – «мутний» борг «Луцьктепла» доведеться оплачувати за кошти міської ради.«ДК «ГазУкраїни» подало касаційну скаргу до Верховного суду. Це останній шанс переглянути борг і його скасувати. Зараз цим рішенням ми визнаємо цей борг. «Тепелен» використає цю обставину у Верховному суді при розгляді заперечення. Варто вхопитися за цей шанс, відкласти затвердження угоди і дочекатися рішення Верховного суду. Наголошую, що зараз ми зняли напругу та виділили кошти за оренду на 3 місяці. Ми можемо проводити переговори ще протягом я мінімум 2 місяців, ми маємо час для маневру. Цим рішенням визнається борг міста. ДКП «Луцьктепло» не зможе віддавати цей борг і віддаватися він буде за рахунок лучан. А це 28 мільйонів», – зазначивПопри це більшість депутатів проголосували за підписання мирової угоди.