Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*
Сьогодні, 19:54
У розважальному центрі «Промінь» в листопаді плануються різні заходи та акції.
2 листопада о 18:00 у арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться презентація нової виставки Сірого Сержа – «В горах».
Відбудуться такі концерти:
3 листопада – Pianoбой;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава «Новорічний кекс» театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Jamala;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада – Kozak System.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:
1 листопада – Богемна рапсодія;
8 листопада – Дівчина у павутинні;
15 листопада – Фантастичні звіті: Злочини Ґріндельвальда;
22 листопада – Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі;
29 листопада – Робін Гуд.
Окрім того:
11 листопада – Бокс Усик vs Белью та фільм «Абсолютний чемпіон»
А також театр у кіно:
07 листопада – Алілуя!;
14 листопада – RSC: Віндзорські насмішниці;
21 листопада – Як важливо бути серйозним;
28 листопада – Червоний.
Всі квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі:
9 листопада – творчий майстер-клас;
16 листопада – вечірки у стилі LOL;
23 листопада – творчий майстер-клас;
30 листопада – грандіозний турнір BEYBLADE;
Тут щовівторка проводитимуть квести у лабіринті з подарунками.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
У сервісі краси «Cloud 7 Service», що на 2-му поверсі:
8-9 листопада – мейк-ап майстер-клас від Ольги Левицької. Перший день для клієнтів, а 2-й для професіоналів.
Окрім того у листопаді діятиме акція на депіляцію. При записі на процедуру кожен клієнт отримує знижку -10% на наступну.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07 або +380 (96) 775 22 83.
У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі:
16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття караоке-залу;
У «Grand Centra»l, що на 4-му поверсі:
11 листопада – показ бою Усика;
15 листопада – зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»
17 листопада – вечірка до Дня студента.
Окрім того у Grand Central в листопаді діятимуть такі акції:
У всіх акціях у будні дні діють Щасливі години. З 12:00 до 15:00 на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти) знижка -20%.
На день народження у всіх діє знижка для іменинника -20%.
Ring Coffee:
- Кава до 11:00 всього за 14 грн (еспресо, американо);
- Десерти після 20:00 за знижкою -30%;
- Щасливі години;
- Напій в свою кружку зі знижкою -20%;
- Щонеділі на 2-й десерт -50%.
Ring Cafe:
- Щосереди на 2-й кальян -50%.
Sherr Bar:
- Щопонеділка на 2-гий шейк чи йогуртоване морозиво -50%.
Grill Pub:
- Щовівторка на 2-й бургер -50%.
Express Pizza та Суші Ямі:
- Щочетверга на 2-й шматок піци чи набір суші -50%.
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2 листопада о 18:00 у арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться презентація нової виставки Сірого Сержа – «В горах».
Відбудуться такі концерти:
3 листопада – Pianoбой;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава «Новорічний кекс» театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Jamala;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада – Kozak System.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:
1 листопада – Богемна рапсодія;
8 листопада – Дівчина у павутинні;
15 листопада – Фантастичні звіті: Злочини Ґріндельвальда;
22 листопада – Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі;
29 листопада – Робін Гуд.
Окрім того:
11 листопада – Бокс Усик vs Белью та фільм «Абсолютний чемпіон»
А також театр у кіно:
07 листопада – Алілуя!;
14 листопада – RSC: Віндзорські насмішниці;
21 листопада – Як важливо бути серйозним;
28 листопада – Червоний.
Всі квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі:
9 листопада – творчий майстер-клас;
16 листопада – вечірки у стилі LOL;
23 листопада – творчий майстер-клас;
30 листопада – грандіозний турнір BEYBLADE;
Тут щовівторка проводитимуть квести у лабіринті з подарунками.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
У сервісі краси «Cloud 7 Service», що на 2-му поверсі:
8-9 листопада – мейк-ап майстер-клас від Ольги Левицької. Перший день для клієнтів, а 2-й для професіоналів.
Окрім того у листопаді діятиме акція на депіляцію. При записі на процедуру кожен клієнт отримує знижку -10% на наступну.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07 або +380 (96) 775 22 83.
У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі:
16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття караоке-залу;
У «Grand Centra»l, що на 4-му поверсі:
11 листопада – показ бою Усика;
15 листопада – зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»
17 листопада – вечірка до Дня студента.
Окрім того у Grand Central в листопаді діятимуть такі акції:
У всіх акціях у будні дні діють Щасливі години. З 12:00 до 15:00 на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти) знижка -20%.
На день народження у всіх діє знижка для іменинника -20%.
Ring Coffee:
- Кава до 11:00 всього за 14 грн (еспресо, американо);
- Десерти після 20:00 за знижкою -30%;
- Щасливі години;
- Напій в свою кружку зі знижкою -20%;
- Щонеділі на 2-й десерт -50%.
Ring Cafe:
- Щосереди на 2-й кальян -50%.
Sherr Bar:
- Щопонеділка на 2-гий шейк чи йогуртоване морозиво -50%.
Grill Pub:
- Щовівторка на 2-й бургер -50%.
Express Pizza та Суші Ямі:
- Щочетверга на 2-й шматок піци чи набір суші -50%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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