Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*





2 листопада о 18:00 у арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться презентація нової виставки Сірого Сержа – «В горах».



Відбудуться такі концерти:



3 листопада – Pianoбой;

7 листопада – Арсен Мірзоян;

10 листопада – вистава «Новорічний кекс» театру «Чорний квадрат»;

18 листопада – Jamala;

20 листопада – Брати Шумахери;

23 листопада – Kozak System.

Квитки на сайті:



У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:



1 листопада – Богемна рапсодія;

8 листопада – Дівчина у павутинні;

15 листопада – Фантастичні звіті: Злочини Ґріндельвальда;

22 листопада – Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі;

29 листопада – Робін Гуд.



Окрім того:

11 листопада – Бокс Усик vs Белью та фільм «Абсолютний чемпіон»



А також театр у кіно:

07 листопада – Алілуя!;

14 листопада – RSC: Віндзорські насмішниці;

21 листопада – Як важливо бути серйозним;

28 листопада – Червоний.

Всі квитки на сайті:



У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі:



9 листопада – творчий майстер-клас;

16 листопада – вечірки у стилі LOL;

23 листопада – творчий майстер-клас;

30 листопада – грандіозний турнір BEYBLADE;



Тут щовівторка проводитимуть квести у лабіринті з подарунками.

Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.



У сервісі краси «Cloud 7 Service», що на 2-му поверсі:



8-9 листопада – мейк-ап майстер-клас від Ольги Левицької. Перший день для клієнтів, а 2-й для професіоналів.



Окрім того у листопаді діятиме акція на депіляцію. При записі на процедуру кожен клієнт отримує знижку -10% на наступну.

Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07 або +380 (96) 775 22 83.



У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі:

16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття караоке-залу;



У «Grand Centra»l, що на 4-му поверсі:



11 листопада – показ бою Усика;

15 листопада – зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»

17 листопада – вечірка до Дня студента.



Окрім того у Grand Central в листопаді діятимуть такі акції:

У всіх акціях у будні дні діють Щасливі години. З 12:00 до 15:00 на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти) знижка -20%.

На день народження у всіх діє знижка для іменинника -20%.

Ring Coffee:



- Кава до 11:00 всього за 14 грн (еспресо, американо);

- Десерти після 20:00 за знижкою -30%;

- Щасливі години;

- Напій в свою кружку зі знижкою -20%;

- Щонеділі на 2-й десерт -50%.

Ring Cafe:

- Щосереди на 2-й кальян -50%.

Sherr Bar:

- Щопонеділка на 2-гий шейк чи йогуртоване морозиво -50%.

Grill Pub:

- Щовівторка на 2-й бургер -50%.

Express Pizza та Суші Ямі:

- Щочетверга на 2-й шматок піци чи набір суші -50%.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» в листопаді плануються різні заходи та акції.2 листопада о 18:00 у арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться презентація нової виставки Сірого Сержа – «В горах».Відбудуться такі концерти:3 листопада – Pianoбой;7 листопада – Арсен Мірзоян;10 листопада – вистава «Новорічний кекс» театру «Чорний квадрат»;18 листопада – Jamala;20 листопада – Брати Шумахери;23 листопада – Kozak System.Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:1 листопада – Богемна рапсодія;8 листопада – Дівчина у павутинні;15 листопада – Фантастичні звіті: Злочини Ґріндельвальда;22 листопада – Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі;29 листопада – Робін Гуд.Окрім того:11 листопада – Бокс Усик vs Белью та фільм «Абсолютний чемпіон»А також театр у кіно:07 листопада – Алілуя!;14 листопада – RSC: Віндзорські насмішниці;21 листопада – Як важливо бути серйозним;28 листопада – Червоний.Всі квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі:9 листопада – творчий майстер-клас;16 листопада – вечірки у стилі LOL;23 листопада – творчий майстер-клас;30 листопада – грандіозний турнір BEYBLADE;Тут щовівторка проводитимуть квести у лабіринті з подарунками.Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.У сервісі краси «Cloud 7 Service», що на 2-му поверсі:8-9 листопада – мейк-ап майстер-клас від Ольги Левицької. Перший день для клієнтів, а 2-й для професіоналів.Окрім того у листопаді діятиме акція на депіляцію. При записі на процедуру кожен клієнт отримує знижку -10% на наступну.Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07 або +380 (96) 775 22 83.У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі:16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття караоке-залу;У «Grand Centra»l, що на 4-му поверсі:11 листопада – показ бою Усика;15 листопада – зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»17 листопада – вечірка до Дня студента.Окрім того у Grand Central в листопаді діятимуть такі акції:У всіх акціях у будні дні діють Щасливі години. З 12:00 до 15:00 на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти) знижка -20%.На день народження у всіх діє знижка для іменинника -20%.Ring Coffee:- Кава до 11:00 всього за 14 грн (еспресо, американо);- Десерти після 20:00 за знижкою -30%;- Щасливі години;- Напій в свою кружку зі знижкою -20%;- Щонеділі на 2-й десерт -50%.Ring Cafe:- Щосереди на 2-й кальян -50%.Sherr Bar:- Щопонеділка на 2-гий шейк чи йогуртоване морозиво -50%.Grill Pub:- Щовівторка на 2-й бургер -50%.Express Pizza та Суші Ямі:- Щочетверга на 2-й шматок піци чи набір суші -50%.

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