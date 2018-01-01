вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*

Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*
У розважальному центрі «Промінь» в листопаді плануються різні заходи та акції.

2 листопада о 18:00 у арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться презентація нової виставки Сірого Сержа – «В горах».

Відбудуться такі концерти:

3 листопада – Pianoбой;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава «Новорічний кекс» театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Jamala;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада – Kozak System.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:

1 листопада – Богемна рапсодія;
8 листопада – Дівчина у павутинні;
15 листопада – Фантастичні звіті: Злочини Ґріндельвальда;
22 листопада – Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі;
29 листопада – Робін Гуд.

Окрім того:
11 листопада – Бокс Усик vs Белью та фільм «Абсолютний чемпіон»

А також театр у кіно:
07 листопада – Алілуя!;
14 листопада – RSC: Віндзорські насмішниці;
21 листопада – Як важливо бути серйозним;
28 листопада – Червоний.
Всі квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі:

9 листопада – творчий майстер-клас;
16 листопада – вечірки у стилі LOL;
23 листопада – творчий майстер-клас;
30 листопада – грандіозний турнір BEYBLADE;

Тут щовівторка проводитимуть квести у лабіринті з подарунками.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.

У сервісі краси «Cloud 7 Service», що на 2-му поверсі:

8-9 листопада – мейк-ап майстер-клас від Ольги Левицької. Перший день для клієнтів, а 2-й для професіоналів.

Окрім того у листопаді діятиме акція на депіляцію. При записі на процедуру кожен клієнт отримує знижку -10% на наступну.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 08 07 або +380 (96) 775 22 83.

У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі:
16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття караоке-залу;

У «Grand Centra»l, що на 4-му поверсі:

11 листопада – показ бою Усика;
15 листопада – зустріч «Листи місту. Що ти залишиш після себе?»
17 листопада – вечірка до Дня студента.

Окрім того у Grand Central в листопаді діятимуть такі акції:
У всіх акціях у будні дні діють Щасливі години. З 12:00 до 15:00 на все меню (окрім напоїв та алкогольної карти) знижка -20%.
На день народження у всіх діє знижка для іменинника -20%.
Ring Coffee:

- Кава до 11:00 всього за 14 грн (еспресо, американо);
- Десерти після 20:00 за знижкою -30%;
- Щасливі години;
- Напій в свою кружку зі знижкою -20%;
- Щонеділі на 2-й десерт -50%.
Ring Cafe:
- Щосереди на 2-й кальян -50%.
Sherr Bar:
- Щопонеділка на 2-гий шейк чи йогуртоване морозиво -50%.
Grill Pub:
- Щовівторка на 2-й бургер -50%.
Express Pizza та Суші Ямі:
- Щочетверга на 2-й шматок піци чи набір суші -50%.


Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*
Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*
Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, акція, листопад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*
Сьогодні, 19:54
У місті на Волині освітили чотири вулиці
Сьогодні, 19:31
Лучан кличуть на наймоднішу подію осені
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО У селі на Волині відбулась екологічна акція. ФОТО
22 жовтень, 21:38
«Промінь» дарує квиток на виставу* «Промінь» дарує квиток на виставу*
17 вересень, 20:18
У «Промені» - знижки на попкорн* У «Промені» - знижки на попкорн*
26 червень, 12:40
У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»* У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»*
19 червень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
Сьогодні, 10:00
 1
У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Що цікавого відбудеться у листопаді в «Промені»*
Сьогодні, 19:54
 0
У місті на Волині освітили чотири вулиці
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8