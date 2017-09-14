Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку

У мережі з'явилися неймовірні світлини осіннього Луцька.Їх у Facebook опублікував волинський фотограф"Пора яскравих кольорів, тепла, затишку та меланхолійного спокою минає. На зміну "золотій осені" вже насувається осінь похмура і трохи збіднена кольорами", - пише фотограф."Кілька коротких прогулянок міськими парками... Швидше з цікавості та споглядання і в очікуванні якогось релаксу, ніж для фото. А вийшло таки кілька фото. На згадку про жовтень 2018 року. :)Якось так... м.Луцьк, жовтень 2018, міські парки", - йдеться у дописі.