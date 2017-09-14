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Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку

Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
У мережі з'явилися неймовірні світлини осіннього Луцька.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Петрук.

"Пора яскравих кольорів, тепла, затишку та меланхолійного спокою минає. На зміну "золотій осені" вже насувається осінь похмура і трохи збіднена кольорами", - пише фотограф.

"Кілька коротких прогулянок міськими парками... Швидше з цікавості та споглядання і в очікуванні якогось релаксу, ніж для фото. А вийшло таки кілька фото. На згадку про жовтень 2018 року. :)
Якось так... м.Луцьк, жовтень 2018, міські парки", - йдеться у дописі.

Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку


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Теги: фото, Віктор Петрук
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