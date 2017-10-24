Колапсу не буде: у Ковелі врегулювали ситуацію з субсидіями





Нагадаємо, що в управлінні соціального захисту населення були стурбовані тією ситуацією, яка склалась з призначенням субсидій. Адже до п’ятниці, 26 жовтня, не було необхідного програмного забезпечення, - йдеться на сайті



Отримавши його, працівники установи знову забили на сполох, адже воно не відповідало усім необхідним критеріям і не дозволяло вчасно нарахувати субсидії.



Разом з тим, як повідомила сьогодні начальник управління Софія Сагаль, у Ковелі вдалось розв’язати цю проблему.



Вона розповідає, що до вчорашнього дня у них було побоювання з цього приводу, яке більшою мірою стосувалось технічних моментів. На щастя, спеціаліст управління зробив усе можливе і на сьогодні необхідний перерахунок здійснено. І уже в листопаді п’ять з половиною тисяч ковельчан скористаються своїм законним правом і отримають допомогу від держави.



Впродовж жовтня у центрі надання адміністративних послуг було прийнято понад дві тисячі заяв і декларацій на отримання субсидій. Вони теж не розглядались з цієї ж причини - не було необхідного програмного забезпечення.



Начальник відділу з призначення соціальних допомог Тетяна Остапчук говорить, що в листопаді всі справи опрацюють і в грудні люди матимуть результат. Тетяна Богданівна запевнила, що її колеги працюватимуть, якщо буде необхідність, і в позаробочий час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі ситуацію з призначення субсидій врегулювали.Нагадаємо, що в управлінні соціального захисту населення були стурбовані тією ситуацією, яка склалась з призначенням субсидій. Адже до п’ятниці, 26 жовтня, не було необхідного програмного забезпечення, - йдеться на сайті Ковельської міської ради Отримавши його, працівники установи знову забили на сполох, адже воно не відповідало усім необхідним критеріям і не дозволяло вчасно нарахувати субсидії.Разом з тим, як повідомила сьогодні начальник управління, у Ковелі вдалось розв’язати цю проблему.Вона розповідає, що до вчорашнього дня у них було побоювання з цього приводу, яке більшою мірою стосувалось технічних моментів. На щастя, спеціаліст управління зробив усе можливе і на сьогодні необхідний перерахунок здійснено. І уже в листопаді п’ять з половиною тисяч ковельчан скористаються своїм законним правом і отримають допомогу від держави.Впродовж жовтня у центрі надання адміністративних послуг було прийнято понад дві тисячі заяв і декларацій на отримання субсидій. Вони теж не розглядались з цієї ж причини - не було необхідного програмного забезпечення.Начальник відділу з призначення соціальних допомог Тетяна Остапчук говорить, що в листопаді всі справи опрацюють і в грудні люди матимуть результат. Тетяна Богданівна запевнила, що її колеги працюватимуть, якщо буде необхідність, і в позаробочий час.

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