«Давайте не позоритись»: у Луцьку посперечалися через названу на честь компартійного діяча вулицю





Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.



Представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук розповіла, що загалом у Луцьку



Ще у 2016 році голова Інституту національної пам’яті надіслав лист про те, що вулиця названа на честь Ярощука обов’язково підлягає «декомунізації».



«Юхим Ярощук обіймав посаду секретаря Рожищенського районного комітету компартії України Волинської області. Також він був членом ревізійної комісії компартії України. У 60-ті роки, коли Ярощук очолював комітет Волинської обласної Ради депутатів трудящих, у Луцьку переслідували інтелігенцію», - наголосила Бондарук.



Почесний громадянин Луцька Андрій Бондарчук сказав, що вилучати ім’я Ярощука з історії не можна, бо «він був порядним керівником».



«Він ще при житті переріс його епоху. І його заслуги не повторив ніхто аж до проголошення незалежності. Його називали народним головою», - вважає чоловік. І додав, що доведеться змінювати нещодавно встановлені таблички з назвою вулиці.



Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що надійшло звернення від голови Сераховичівської сільради з проханням залишити вулицю Ярощука. Леся Бондарук наголосила, що такий крок – порушення закону.



Депутат Микола Федік відзначив, що потрібно виконувати Закон України, а не тлумачити його на свій лад. Радник мера Ігор Поліщук запропонував не підтримати перейменування вулиць, адже «є багато суперечностей». Його підтримала депутат Юлія Дацюк.



Павло Данильчук наголосив, що завжди будуть люди, котрі виступають проти перейменування вулиць. До того ж, документ обговорюють вже 2 роки та інших варіантів для перейменування не було.



«Давайте голосувати і не позоритись», - закликав він.

У підсумку, лише 16 із 35 обранців громади проголосували «за».



Тож 19 луцьких вулиць залишаться зі старими назвами.

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