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Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину

Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину
У день Преподобної Параскеви Сербської духовенство єпархії розділило радість престольного свята чернівецького соборного храму.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП з посиланням на Orthodox-cv.org.

Напередодні, протоієрей Михайло Онищук, луцький міський декан і настоятель парафії Холмської ікони Божої Матері, привіз точну копію цього чудотворного образа в Чернівці з нагоди престольного свята.

Реліквія перебуватиме в цьому храмі до 4 листопада. Щодня біля неї відбуваються богослужіння.

На запрошення настоятеля храму протоієрея Миколи Семелюка та з благословіння архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія, митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь в урочистих заходах. Зокрема, керуючий Волинською єпархією очолив службу з нагоди престольного свята першої кам’яної святині міста, яку освятили у ХІХ ст.

З нагоди прибуття до цього храму Холмського образу о. Михайло розповів про історію святині. З ХІІІ ст. ікона знаходилась у Холмі, столиці Волинсько-Галицького князівства, де прославилась багатьма чудесами.

Довідково:

Найдраматичнішим в історії реліквії стало ХХ ст. Під час Першої світової війни ікону вивезли з Холма до Москви, потім до Києва, де зберігали у Флорівському монастирі. Згодом, щоб уникнути конфіскації у період войовничого атеїзму, її розібрали на три окремі дошки і переховували у різних родинах. Тоді ж зникли срібні ризи ХІХ ст. У 1943 р. стараннями митрополита Іларіона (Огієнка) святиню повертають до Холма, де вона пробула до літа 1944 р.

Потому понад п’ятдесят років образ таємно зберігала родина православного священика з Холма св. Гавриїла Коробчука, переселена в Україну. У 2000 р. його дочка Надія Горлицька передала Холмську чудотворну ікону Богородиці до Волинського краєзнавчого музею. В умовах договору про передачу вказувалося, що святиня довічно зберігатиметься тут, її буде відреставровано, надійно збережено та досліджено науковцями, вона перебуватиме у вільному доступі для прихильників усіх віросповідань.

Копія чудотворного образа зберігається у луцькому храмі Холмської ікони Божої Матері. Її виготовили спеціально для цієї парафії під час реставрації оригіналу.

Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину
Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину
Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину

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Теги: церква, ікона
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