Копію чудотворної луцької ікони привезли для паломництва на Буковину





Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП з посиланням на



Напередодні, протоієрей Михайло Онищук, луцький міський декан і настоятель парафії Холмської ікони Божої Матері, привіз точну копію цього чудотворного образа в Чернівці з нагоди престольного свята.



Реліквія перебуватиме в цьому храмі до 4 листопада. Щодня біля неї відбуваються богослужіння.



На запрошення настоятеля храму протоієрея Миколи Семелюка та з благословіння архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія, митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь в урочистих заходах. Зокрема, керуючий Волинською єпархією очолив службу з нагоди престольного свята першої кам’яної святині міста, яку освятили у ХІХ ст.



З нагоди прибуття до цього храму Холмського образу о. Михайло розповів про історію святині. З ХІІІ ст. ікона знаходилась у Холмі, столиці Волинсько-Галицького князівства, де прославилась багатьма чудесами.



Довідково:



Найдраматичнішим в історії реліквії стало ХХ ст. Під час Першої світової війни ікону вивезли з Холма до Москви, потім до Києва, де зберігали у Флорівському монастирі. Згодом, щоб уникнути конфіскації у період войовничого атеїзму, її розібрали на три окремі дошки і переховували у різних родинах. Тоді ж зникли срібні ризи ХІХ ст. У 1943 р. стараннями митрополита Іларіона (Огієнка) святиню повертають до Холма, де вона пробула до літа 1944 р.



Потому понад п’ятдесят років образ таємно зберігала родина православного священика з Холма св. Гавриїла Коробчука, переселена в Україну. У 2000 р. його дочка Надія Горлицька передала Холмську чудотворну ікону Богородиці до Волинського краєзнавчого музею. В умовах договору про передачу вказувалося, що святиня довічно зберігатиметься тут, її буде відреставровано, надійно збережено та досліджено науковцями, вона перебуватиме у вільному доступі для прихильників усіх віросповідань.



Копія чудотворного образа зберігається у луцькому храмі Холмської ікони Божої Матері. Її виготовили спеціально для цієї парафії під час реставрації оригіналу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Преподобної Параскеви Сербської духовенство єпархії розділило радість престольного свята чернівецького соборного храму.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП з посиланням на Orthodox-cv.org Напередодні, протоієрей, луцький міський декан і настоятель парафії Холмської ікони Божої Матері, привіз точну копію цього чудотворного образа в Чернівці з нагоди престольного свята.Реліквія перебуватиме в цьому храмі до 4 листопада. Щодня біля неї відбуваються богослужіння.На запрошення настоятеля храму протоієреята з благословіння архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія, митрополит Луцький і Волинськийвзяв участь в урочистих заходах. Зокрема, керуючий Волинською єпархією очолив службу з нагоди престольного свята першої кам’яної святині міста, яку освятили у ХІХ ст.З нагоди прибуття до цього храму Холмського образу о. Михайло розповів про історію святині. З ХІІІ ст. ікона знаходилась у Холмі, столиці Волинсько-Галицького князівства, де прославилась багатьма чудесами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію