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Підірвала гранатою паралізованого брата: суд розповів деталі трагедії на Волині

Підірвала гранатою паралізованого брата: суд розповів деталі трагедії на Волині
Винесли вирок волинянці, яка підірвала гранатою паралізованого брата.

У середині березня цього року поблизу ресторану "Золотий дракон" у Луцьку жінка придбала у невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка наступальну осколкову ручну гранату РГД-5 за 1800 гривень. Привезла додому і заховала в шафі однієї з кімнат квартири, - пише Експрес.

Разом з нею проживали чоловік, діти та свекор. Рік тому забрала до себе ще й брата, який через інвалідність був прикутий до ліжка.

На початку квітня молодиця разом із чоловіком та свекром почаркували, а потім вона пішла годувати брата. Виникла сварка. Розлючена сестра взяла зі сховку гранату, висмикнула з неї запобіжну чеку, поклала на ліжко до паралізованого, а сама швидко втекла, закривши двері.

За мить пролунав вибух. Чоловік отримав множині осколкові поранення грудної клітки, черевної порожнини, рук та ніг, від яких помер у лікарні.

У судовому засіданні обвинувачена пояснила, що давно виношувала плани помститися братові, котрий, нібито в дитинстві її зґвалтував.

Терпець увірвався після того, як немічний вкотре нагадав про колишню наругу над нею.

Вироком суду сестру-душогубку позбавили волі на десять з половиною років.

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Теги: смерть, вбивство, Волинь
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