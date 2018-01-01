Підірвала гранатою паралізованого брата: суд розповів деталі трагедії на Волині





У середині березня цього року поблизу ресторану "Золотий дракон" у Луцьку жінка придбала у невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка наступальну осколкову ручну гранату РГД-5 за 1800 гривень. Привезла додому і заховала в шафі однієї з кімнат квартири, - пише



Разом з нею проживали чоловік, діти та свекор. Рік тому забрала до себе ще й брата, який через інвалідність був прикутий до ліжка.



На початку квітня молодиця разом із чоловіком та свекром почаркували, а потім вона пішла годувати брата. Виникла сварка. Розлючена сестра взяла зі сховку гранату, висмикнула з неї запобіжну чеку, поклала на ліжко до паралізованого, а сама швидко втекла, закривши двері.



За мить пролунав вибух.



У судовому засіданні обвинувачена пояснила, що давно виношувала плани помститися братові, котрий, нібито в дитинстві її зґвалтував.



Терпець увірвався після того, як немічний вкотре нагадав про колишню наругу над нею.



Вироком суду сестру-душогубку позбавили волі на десять з половиною років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винесли вирок волинянці, яка підірвала гранатою паралізованого брата.У середині березня цього року поблизу ресторану "Золотий дракон" у Луцьку жінка придбала у невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка наступальну осколкову ручну гранату РГД-5 за 1800 гривень. Привезла додому і заховала в шафі однієї з кімнат квартири, - пише Експрес Разом з нею проживали чоловік, діти та свекор. Рік тому забрала до себе ще й брата, який через інвалідність був прикутий до ліжка.На початку квітня молодиця разом із чоловіком та свекром почаркували, а потім вона пішла годувати брата. Виникла сварка. Розлючена сестра взяла зі сховку гранату, висмикнула з неї запобіжну чеку, поклала на ліжко до паралізованого, а сама швидко втекла, закривши двері.За мить пролунав вибух. Чоловік отримав множині осколкові поранення грудної клітки, черевної порожнини, рук та ніг, від яких помер у лікарні.У судовому засіданні обвинувачена пояснила, що давно виношувала плани помститися братові, котрий, нібито в дитинстві її зґвалтував.Терпець увірвався після того, як немічний вкотре нагадав про колишню наругу над нею.Вироком суду сестру-душогубку позбавили волі на десять з половиною років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію