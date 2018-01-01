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Збирають гроші на операцію 7-місячному хлопчику з Волині

Збирають гроші на операцію 7-місячному хлопчику з Волині
Семимісячному Максимку Гученку з Володимира-Волинського лікарі поставили невтішний діагноз – вроджену ваду серця.

Про це пише Район. Горохів.

У квітні хлопчик переніс першу операцію, яку зробили у киїському Охматдиті. Її провели безкоштовно, а на лікування батьки витратили близько 95 тисяч гривень. Зараз Максимко потребує реабілітації, яка обійдеться у більше ніж 10 тисяч гривень, а у рік потрібно зробити ще одне хірургічне втручання – замінити клапан на серці.

На операцію, яку проведуть, як малюку виповниться один рік, потрібно зібрати близько 10 тисяч доларів.

Батьки сподіваються, що знайдуться не байдужі люди, які допоможуть Максимку.

Номер картки ПриватБанку: 5168 7573 7714 2528 Гученко Альбіна Артурівна (мама хлопчика).



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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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