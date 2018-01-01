У Луцьку на «Північному» незаконно торгували алкоголем уночі
Сьогодні, 08:27
У кіоску на ринку "Північний" працівниця продала алкоголь попри заборону.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька на продавця магазину «Делікатес», що розташований на ринку «Північний».
Працівниця торгівельного закладу продала алкогольний напій, чим порушила рішення Луцької міської ради, згідно якого, в обласному центрі Волині реалізовувати алкогольні та слабоалкогольні вироби в період з 22-ї по 8-му години суворо заборонено.
Адміністративні матеріали направлять на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушника для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька на продавця магазину «Делікатес», що розташований на ринку «Північний».
Працівниця торгівельного закладу продала алкогольний напій, чим порушила рішення Луцької міської ради, згідно якого, в обласному центрі Волині реалізовувати алкогольні та слабоалкогольні вироби в період з 22-ї по 8-му години суворо заборонено.
Адміністративні матеріали направлять на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушника для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на «Північному» незаконно торгували алкоголем уночі
Сьогодні, 08:27
На ринку в Горохові «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 08:16
Волинь на древніх картах: незвична виставка у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:08
Волинські капелани доставили на Донбас допомогу
Сьогодні, 07:00