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У Луцьку на «Північному» незаконно торгували алкоголем уночі

У Луцьку на «Північному» незаконно торгували алкоголем уночі
У кіоску на ринку "Північний" працівниця продала алкоголь попри заборону.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька на продавця магазину «Делікатес», що розташований на ринку «Північний».

Працівниця торгівельного закладу продала алкогольний напій, чим порушила рішення Луцької міської ради, згідно якого, в обласному центрі Волині реалізовувати алкогольні та слабоалкогольні вироби в період з 22-ї по 8-му години суворо заборонено.

Адміністративні матеріали направлять на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушника для визначення міри покарання.

У Луцьку на «Північному» незаконно торгували алкоголем уночі
У Луцьку на «Північному» незаконно торгували алкоголем уночі

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Теги: алкоголь, муніципали
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