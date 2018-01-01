Пісня Mонатіка стала саундтреком забороненого російського серіалу

Дмитра Монатіка, який родом з Луцька, використали режисери відомого серіалу «Мажор3».



Йдеться про композицію «То от чего безума», яку зірковий лучанин презентував на початку 2018 року, а відео до пісні Дмитро Монатик показав людям 1 лютого, - пише



Пісня Монатіка прозвучала в 4 серії, яка вийшла на екрани у четвер, 1 листопада. Творіння співака звучить в серіалі під час сцени з погонею двох автомобільних злодіїв.



Як відомо, у понеділок відбулась прем’єра фінального третього сезону відомого російського гостросюжетного детективно-кримінального телесеріалу «Мажор». Перший сезон серіалу вийшов на екрани 15 грудня 2014 року.



4 червня 2015 року Державне агентство України з питань кіно опублікувало повний список російських фільмів та серіалів, які заборонені для показу згідно закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України”. До цього «чорного списку» із 162 кінокартин потрапив і «Мажор»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пісню відомого співака, який родом з Луцька, використали режисери відомого серіалу «Мажор3».Йдеться про композицію «То от чего безума», яку зірковий лучанин презентував на початку 2018 року, а відео до пісні Дмитро Монатик показав людям 1 лютого, - пише Волинська правда Пісня Монатіка прозвучала в 4 серії, яка вийшла на екрани у четвер, 1 листопада. Творіння співака звучить в серіалі під час сцени з погонею двох автомобільних злодіїв.Як відомо, у понеділок відбулась прем’єра фінального третього сезону відомого російського гостросюжетного детективно-кримінального телесеріалу «Мажор». Перший сезон серіалу вийшов на екрани 15 грудня 2014 року.4 червня 2015 року Державне агентство України з питань кіно опублікувало повний список російських фільмів та серіалів, які заборонені для показу згідно закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України”. До цього «чорного списку» із 162 кінокартин потрапив і «Мажор»

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