У «Strike City» – безкоштовний боулінг*
Сьогодні, 16:10
У боулінг-клубі «Strike City» для відвідувачів підготували приємну несподіванку.
Щопонеділка, весь листопад, у «Strike City» платите за одну годину гри у боулінг – граєте дві.
"Давайте разом вибивати страйки та радіти життю у ТРЦ «ПортCity»! Ваша осінь буде найкращою у боулінг-клубі «Strike City»!", - зазначають організатори.
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Щопонеділка, весь листопад, у «Strike City» платите за одну годину гри у боулінг – граєте дві.
"Давайте разом вибивати страйки та радіти життю у ТРЦ «ПортCity»! Ваша осінь буде найкращою у боулінг-клубі «Strike City»!", - зазначають організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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