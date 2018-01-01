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У «Strike City» – безкоштовний боулінг*

У «Strike City» – безкоштовний боулінг*
У боулінг-клубі «Strike City» для відвідувачів підготували приємну несподіванку.

Щопонеділка, весь листопад, у «Strike City» платите за одну годину гри у боулінг – граєте дві.

"Давайте разом вибивати страйки та радіти життю у ТРЦ «ПортCity»! Ваша осінь буде найкращою у боулінг-клубі «Strike City»!", - зазначають організатори.
У «Strike City» – безкоштовний боулінг*

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Теги: Strike City, боулінг, акція
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