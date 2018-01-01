У «Strike City» – безкоштовний боулінг*





Щопонеділка, весь листопад, у «Strike City» платите за одну годину гри у боулінг – граєте дві.



"Давайте разом вибивати страйки та радіти життю у ТРЦ «ПортCity»! Ваша осінь буде найкращою у боулінг-клубі «Strike City»!", - зазначають організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У боулінг-клубі «Strike City» для відвідувачів підготували приємну несподіванку.Щопонеділка, весь листопад, у «Strike City» платите за одну годину гри у боулінг – граєте дві."Давайте разом вибивати страйки та радіти життю у ТРЦ «ПортCity»! Ваша осінь буде найкращою у боулінг-клубі «Strike City»!", - зазначають організатори.

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