«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку в драмтеатрі відбувся конкурс краси «Міс Принцеса України 2018».Захід зібрав у суботу, 3 листопада, 22-ох красунь з різних куточків України.Перемогу виборолаз Вінниці. Дівчина виступала під номером 22. Переможниця отримала у винагороду 50 тисяч гривень і можливість взяти участь у конкурсі «Міс принцеса світу 2019».В конкурсі взяли участь дівчата з різних регіонів держави: як із Луцька, Івано-Франківська, Вінниці, Чернівців, Києва, так і з Одеси, Запоріжжя, Донецька, Горлівки та Маріуполя.Головою журі був актор, ведучим – співак і шоумен. На сцені виступали зіркові артиститаФотограф