«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:34
У Луцьку в драмтеатрі відбувся конкурс краси «Міс Принцеса України 2018».
Захід зібрав у суботу, 3 листопада, 22-ох красунь з різних куточків України.
Перемогу виборола Валерія Панченко з Вінниці. Дівчина виступала під номером 22. Переможниця отримала у винагороду 50 тисяч гривень і можливість взяти участь у конкурсі «Міс принцеса світу 2019».
В конкурсі взяли участь дівчата з різних регіонів держави: як із Луцька, Івано-Франківська, Вінниці, Чернівців, Києва, так і з Одеси, Запоріжжя, Донецька, Горлівки та Маріуполя.
Головою журі був актор Дмитро Ступка, ведучим – співак і шоумен Дмитро Коляденко. На сцені виступали зіркові артисти Роман Скорпіон, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, Алла Івашина, Ірина Федишин та Оля Цибульська.
Фотограф Катерина Приступа
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Захід зібрав у суботу, 3 листопада, 22-ох красунь з різних куточків України.
Перемогу виборола Валерія Панченко з Вінниці. Дівчина виступала під номером 22. Переможниця отримала у винагороду 50 тисяч гривень і можливість взяти участь у конкурсі «Міс принцеса світу 2019».
В конкурсі взяли участь дівчата з різних регіонів держави: як із Луцька, Івано-Франківська, Вінниці, Чернівців, Києва, так і з Одеси, Запоріжжя, Донецька, Горлівки та Маріуполя.
Головою журі був актор Дмитро Ступка, ведучим – співак і шоумен Дмитро Коляденко. На сцені виступали зіркові артисти Роман Скорпіон, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, Алла Івашина, Ірина Федишин та Оля Цибульська.
Фотограф Катерина Приступа
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