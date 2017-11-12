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«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку в драмтеатрі відбувся конкурс краси «Міс Принцеса України 2018».

Захід зібрав у суботу, 3 листопада, 22-ох красунь з різних куточків України.

Перемогу виборола Валерія Панченко з Вінниці. Дівчина виступала під номером 22. Переможниця отримала у винагороду 50 тисяч гривень і можливість взяти участь у конкурсі «Міс принцеса світу 2019».

В конкурсі взяли участь дівчата з різних регіонів держави: як із Луцька, Івано-Франківська, Вінниці, Чернівців, Києва, так і з Одеси, Запоріжжя, Донецька, Горлівки та Маріуполя.

Головою журі був актор Дмитро Ступка, ведучим – співак і шоумен Дмитро Коляденко. На сцені виступали зіркові артисти Роман Скорпіон, Ірина Шабан, Сергій Скулинець, Алла Івашина, Ірина Федишин та Оля Цибульська.


«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Міс Принцеса України 2018» в Луцьку: як обирали найкращу красуню. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотограф Катерина Приступа

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Теги: фото, Міс Принцеса України, конкурс
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