«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
Сьогодні, 09:21
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами осені у Луцьку.
Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.
"Останнє золото" - так хочеться назвати цю публікацію. Видається, що наші нові-старі мікрорайони міста вже мають свою непримітну красу. Піднялись дерева, обжились люди, можливо трішки ще довести до ладу ці луцькі дворики, (тільки не до плиточно- стерильної "краси" зі знищенням дерев) і все значно краще, ніж бетонні "монстри", які чомусь безглуздо виростають то там, то сям, особливо у районі старого Луцька, нівелюючи його образ і історичну красу", - йдеться у дописі.
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Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.
"Останнє золото" - так хочеться назвати цю публікацію. Видається, що наші нові-старі мікрорайони міста вже мають свою непримітну красу. Піднялись дерева, обжились люди, можливо трішки ще довести до ладу ці луцькі дворики, (тільки не до плиточно- стерильної "краси" зі знищенням дерев) і все значно краще, ніж бетонні "монстри", які чомусь безглуздо виростають то там, то сям, особливо у районі старого Луцька, нівелюючи його образ і історичну красу", - йдеться у дописі.
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