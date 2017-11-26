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«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька

«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами осені у Луцьку.

Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.

"Останнє золото" - так хочеться назвати цю публікацію. Видається, що наші нові-старі мікрорайони міста вже мають свою непримітну красу. Піднялись дерева, обжились люди, можливо трішки ще довести до ладу ці луцькі дворики, (тільки не до плиточно- стерильної "краси" зі знищенням дерев) і все значно краще, ніж бетонні "монстри", які чомусь безглуздо виростають то там, то сям, особливо у районі старого Луцька, нівелюючи його образ і історичну красу", - йдеться у дописі.

«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька
«Останнє золото»: фотограф показав осінню красу Луцька

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Теги: Віктор Чухрай, осінь
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