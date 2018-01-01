Квести з подарунками в лабіринтах у «Промені»*

У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі Розважального центру «Промінь» щовівторка діє цікава акція – квести у лабіринтах.Граючись у лабіринті дитина може знайти наклейку та обміняти її у «помічників Смугастика» на цінний подарунок. Щотижня нова тематика подарунків.6 листопада – «солодкий» квест, смачні ласощі від «Чорничного» кафе та «Ring coffee»;13 листопада – сертифікати на розваги у всьому РЦ «Промінь» – кіно, боулінг, ігрові автомати;20 листопада – дівчачий квест з лялькою LOL та іншими дрібничками;27 листопада – квест присвячений турніру «Bayblade», тому серед подарунків можна буде знайти арену для «Bayblade» та ще чимало тематичних подарунків для хлопців.Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.