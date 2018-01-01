Квести з подарунками в лабіринтах у «Промені»*
Сьогодні, 13:42
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі Розважального центру «Промінь» щовівторка діє цікава акція – квести у лабіринтах.
Граючись у лабіринті дитина може знайти наклейку та обміняти її у «помічників Смугастика» на цінний подарунок. Щотижня нова тематика подарунків.
6 листопада – «солодкий» квест, смачні ласощі від «Чорничного» кафе та «Ring coffee»;
13 листопада – сертифікати на розваги у всьому РЦ «Промінь» – кіно, боулінг, ігрові автомати;
20 листопада – дівчачий квест з лялькою LOL та іншими дрібничками;
27 листопада – квест присвячений турніру «Bayblade», тому серед подарунків можна буде знайти арену для «Bayblade» та ще чимало тематичних подарунків для хлопців.
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
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Граючись у лабіринті дитина може знайти наклейку та обміняти її у «помічників Смугастика» на цінний подарунок. Щотижня нова тематика подарунків.
6 листопада – «солодкий» квест, смачні ласощі від «Чорничного» кафе та «Ring coffee»;
13 листопада – сертифікати на розваги у всьому РЦ «Промінь» – кіно, боулінг, ігрові автомати;
20 листопада – дівчачий квест з лялькою LOL та іншими дрібничками;
27 листопада – квест присвячений турніру «Bayblade», тому серед подарунків можна буде знайти арену для «Bayblade» та ще чимало тематичних подарунків для хлопців.
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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