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Квести з подарунками в лабіринтах у «Промені»*

Квести з подарунками в лабіринтах у «Промені»*
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі Розважального центру «Промінь» щовівторка діє цікава акція – квести у лабіринтах.

Граючись у лабіринті дитина може знайти наклейку та обміняти її у «помічників Смугастика» на цінний подарунок. Щотижня нова тематика подарунків.

6 листопада – «солодкий» квест, смачні ласощі від «Чорничного» кафе та «Ring coffee»;

13 листопада – сертифікати на розваги у всьому РЦ «Промінь» – кіно, боулінг, ігрові автомати;

20 листопада – дівчачий квест з лялькою LOL та іншими дрібничками;
27 листопада – квест присвячений турніру «Bayblade», тому серед подарунків можна буде знайти арену для «Bayblade» та ще чимало тематичних подарунків для хлопців.

Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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